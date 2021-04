Gemma Galgani è da più di 10 anni una protagonista di Uomini e Donne, ma la sua esperienza sul Trono Over potrebbe essere arrivata al capolinea. Secondo le indiscrezioni, per la Dama torinese questo sarebbe l’ultimo anno e a decidere la sostituzione con un’altra tronista sarebbe stata Maria De Filippi in persona. Il pubblico sarebbe stanco delle vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani che, nonostante i vari corteggiatori e le relazioni intraprese a Uomini e Donne, non è mai riuscita a trovare il cavaliere giusto.

Ultimo anno a Uomini e Donne per Gemma Galgani

È NuovoTv a lanciare la bomba su Gemma Galgani, che si troverebbe sul viale del tramonto per quanto riguarda la partecipazione a Uomini e Donne.

A deciderne la fine sarebbe stata Maria De Filippi, che teme un distacco del pubblico dalle avventure amorose della Dama 71enne dopo tutto questo tempo.

La stessa Gemma sarebbe stanca del loop che ormai vive nel dating show e non è detto che non abbia altri progetti televisivi. Galgani, d’altronde, è spesso ospite spesso al Maurizio Costanzo Show e ha partecipato a diversi altri programmi, come Selfie – Le cose cambiano e anche a Temptation Island, dove è intervenuta per sostenere l’amica Ida Platano, conosciuta proprio a Uomini e Donne.

Gemma Galgani: l’esperienza a Uomini e Donne

Certamente della permanenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne rimarrà più l’antipatia e le liti con Tina Cipollari che il ricordo degli amori. Tra l’opinionista e la tronista è stata guerra, con Tina che non ha mai nascosto quello che pensa di Gemma, definita con appellativi anche molto spiacevoli in diverse interviste. Le due sono quasi arrivate alle mani diverse volte durane le puntate del Trono Over e sicuramente non sono mancati i colpi bassi.

A Uomini e Donne sicuramente l’incontro più importante è stato con Giorgio Manetti.

I due hanno fatto sperare nel 2015, ma le cose sono finite maluccio, con Gemma Galgani che ha deciso di interrompere la frequentazione lasciando Manetti all’oscuro, per poi tornare sui suoi passi. Troppo tardi, Giorgio Manetti ha rifiutato e da allora non ha mancato di attaccare duramente la tronista.

Chi arriva al posto di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Le indiscrezioni individuano anche chi potrebbe subentrare sul Trono Over di Uomini e Donne. I nomi sarebbero quelli di Isabella Ricci, nuova Dama che sta conquistando il pubblico, e della stessa Ida Platano, che ha dato l’addio a Riccardo Guarnieri, tornato anche lui nel dating show di Maria De Filippi.

