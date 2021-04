Leonardo Pieraccioni ha annunciato a tutti i suoi followers che stasera sarebbe stato ospite di Carlo Conti a Top 10 su Rai 1, in compagnia del suo amico di sempre Massimo Ceccherini e del collega Rocco Papaleo. Pieraccioni e Conti, ma anche Panariello, sono molto amici e hanno iniziato la propria carriera insieme nelle emittenti locali fiorentine. Ma cosa sappiamo sulla vita privata e sulla carriera artistica di Leonardo Pieraccioni? Scopriamolo insieme.

Leonardo Pieraccioni: l’esordio

Leonardo Pieraccioni ha 56 anni ed è nato a Firenze il 17 febbraio 1965. È già a 16 anni che incontra per la prima volta Carlo Conti, ma passeranno 5 anni quando il famoso trio – Pieraccioni, Conti, Panariello- avrà un varietà tutto suo su Teleregione.

La sua carriera di comico esplode, però, quando partecipa dapprima con piccoli contributi e poi con interventi sempre più corposi nel programma Deejay Television in onda su Italia 1.

Leonardo Pieraccioni: il successo cinematografico

L’apice del successo della carriera di Pieraccioni si ha quando inizia ad avvicinarsi al mondo cinematografico. La sua prima opera fu I laureati, ma quella di cui tutti ci ricordiamo è Il ciclone. Il ciclone, realizzato nel 1996, ha un grande successo in termini di incassi (circa 40 milioni di euro).

Qui, come in quasi tutti i suoi film, è già presente il sodalizio che il regista stringe con il suo collega ed amico Massimo Ceccherini.

Più tardi riesce a consolidare il suo successo cinematografico con Fuochi d’artificio, che riesce ad avere un successo simile in termini di incassi e Il pesce innamorato, che riceve un consenso maggiore dalla critica ma cala di poco al botteghino.

Leonardo Pieraccioni: ultimi lavori

Ultimamente ha lavorato nel 2015 a Il professor Cenerentolo, storia di un ingegnere al verde che pur di salvare la sua azienda progetta un colpo in banca che poi fallirà.

Con i suoi amici Giorgio Panariello e Carlo Conti ha fatto un tour nei palasport con il suo Panariello Conti Pieraccioni- lo show. Negli ultimi mesi sta lavorando ad un nuovo film: ha aperto un casting per cercare un “ragazzetto con la faccia simpatica”, ricevendo più di 12 mila candidature.

Leonardo Pieraccioni: la vita privata

Pieraccioni è un tifoso della Fiorentina. Ha avuto una relazione con Samantha De Grenet, durata solo 2 anni, che si è conclusa agli inizi degli anni Duemila. Più tardi si è sposato con Laura Torrisi: i due si erano conosciuti proprio in Una moglie bellissima diretto da Pieraccioni.

Hanno avuto la bella figlia Martina ma questo non ha salvato il loro matrimonio che è finito definitivamente nel 2014. Parlando però della ex moglie a Vanity Fair, Pieraccioni ha rivelato: “Era bellissima, fisicamente, mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del pizzicagnolo e vivere in campagna”. Ora, secondo alcune indiscrezioni, Pieraccioni avrebbe una relazione con Teresa Magni, anche lei toscana.