Vera Gemma è uscita da poco dall’Isola dei Famosi e i primi momenti passati nuovamente al fianco del giovane fidanzato Jeda sembrano essere tutt’altro che pacifici. L’ex naufraga non pare infatti aver del tutto gradito il bacio che il ragazzo ha dato a Ilary Blasi attraverso un vetro nel corso dell’ultima puntata. I due hanno discusso in presenza di Asia Argento che ha voluto filmare il simpatico siparietto di coppia.

Vera Gemma torna a casa e discute con Jeda

Nel corso delle settimane in cui ha partecipato all’Isola dei Famosi, si è molto parlato di Vera Gemma. A dire la verità, i gossip sul suo conto non si sono concentrati solamente sulla sua esperienza di naufraga ma anche su una figura molto vicina a lei: il fidanzato Jeda.

Il ragazzo ha infatti ben 28 anni in meno di lei e in questo periodo si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua presenza come ospite fisso nello studio del reality. Ora che Vera non è più alle Honduras, può vedere in diretta come il fidanzato si comporta durante le serate e non lasciandosi sfuggire nulla ha deciso di esprimere la sua opinione su quanto visto finora.

La coppia è stata ripresa nel corso di una discussione da Asia Argento, storica amica di Gemma che a quanto pare non la supporta solamente di fronte alle telecamere dell’Isola ma anche via social.

La donna ha infatti pubblicato fra le sue stories il video della loro conversazione.

Vera Gemma rimprovera il fidanzato Jeda: “Era la tua opportunità”

Il filmato pubblicato dalla Argento mostra Jeda e Vera coricati su un letto e intenti a scambiarsi opinioni sull’ultima puntata del reality. Asia sembra aver ripreso la scena dall’uscio della stanza, quasi a “spiare” questo momento a cavallo fra tensione e ironia.“Quando Ilary ti ha chiesto ‘com’è quest’isola senza Vera?’ e tu “Ehm va tutto bene”, non so che hai detto” inizia Vera Gemma mostrandosi infastidita.

“Tu dovevi dire o ‘finalmente si sono rivelati gli altarini’ oppure ‘comunque Vera manca all’Isola’. Era la tua opportunità per dire che io mancavo, non l’hai detto” continua la donna.

“Mi ero concentrato su…ero pronto a un’altra domanda che mi ero preparato” si giustifica Jeda, a cui Vera spiega che deve essere sempre preparato a qualsiasi cambiamento di programma in televisione. “Devi stare concentrato” gli ricorda la donna.

Vera Gemma “no comment” sul bacio a Ilary Blasi

Sarà per la location, sarà per i toni della conversazione, ma la discussione fra Vera Gemma e Jeda sembra ricordare le iconiche liti di casa Vianello.

Se davvero si trattasse di un insolito “remake” del quadretto di coppia fra Sandra e Raimondo però questa volta sarebbe necessario includere un nuovo personaggio: Ilary Blasi. La conversazione fra Vera e Jeda infatti prosegue rivelando un altro grande elemento di fastidio emerso in questi giorni: il bacio che il ragazzo ha dato attraverso un vetro alla conduttrice dell’Isola.

“Il bacio no comment, questa ti batte i pezzi” ha esordito la donna tirando in ballo la questione e riuscendo a far distogliere lo sguardo di Jeda dal cellulare che da parecchi minuti catturava la sua attenzione.

Non è noto come la discussione si sia conclusa, perché Asia non ha pubblicato ulteriori istanti della loro conversazione. Pare che fra i follower della donna, in molti abbiano accusato la coppia di recitare, mentre altri sono pronti a giurare che Vera sia effettivamente gelosa.

Solo la partecipazione di Vera Gemma all’Isola come ospite in studio dalla Blasi potrà rivelare la sua vera opinione sul conto della conduttrice. Nel frattempo non è chiaro se Jeda continuerà ad apparire a ogni puntata, ora che la sua fidanzata è uscita dal reality, ma il successo riscosso in queste settimane lascia pensare che il pubblico potrebbe essere a favore della sua presenza come ospite fisso.

Il video della lite fra Vera Gemma e Jeda

Approfondisci

Simona Ventura e l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: “Non voglio più essere la massima autorità”

Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi: “Ho perso 10 chili”, e svela perché non ha messo subito il bikini