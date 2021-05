Gessica Notaro, ex Miss Romagna. si mostra dopo due delicati interventi al viso. Dopo quattro anni da quell’aggressione con l’acido che le sfigurò il volto e le stravolse la vita, ora si dice “strafelice“

Gessica Notaro: l’impegno contro la violenza

Gessica Notaro è attiva su Instagram per raccontare il suo percorso di rinascita, di ricostruzione della sua vita a partire dai suoi stessi lineamenti, sconvolti quattro anni fa dal suo ex fidanzato Edson Tavares, da poco condannato per la brutale aggressione. “Mi seguono molte donne che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni molto delicate, di abusi, violenze fisiche o psicologiche” scrive sui social.

“Vorrei che, guardando quelle immagini, si fermassero a pensare: ‘Se la cosa viene presa sottogamba può finire in questo modo‘”.

Gessica Notaro: “la maschera che porto da quattro anni“

Gessica Notaro non ha mai nascosto le difficoltà e il dolore. A marzo aveva già pubblicato alcuni video della prima operazione di ricostruzione dei lineamenti, definendo quel momento come “una svolta […] perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica”.

Cantante e modella, dall’aggressione si è sempre sentita chiusa in una maschera di gomma.

Il medico “è andato a scolpire quella maschera che porto da quattro anni, per far riemergere il mio viso, che è rimasto intrappolato sotto. Ho visto ricomparire la mia narice destra ed è bellissimo, è una grande soddisfazione” aveva raccontato a Fanpage. Ora, da quella maschera stanno emergendo finalmente il suo vero volto e la sua serenità.

Gessica Notaro si mostra su Instagram

Gessica Notaro è consapevole che il lavoro per recuperare i propri lineamenti è ancora lungo, e che dovrà sottoporsi anche a un trapianto di cornea. Il suo entusiasmo è però contagioso, accolto con gioia su Instagram.

Può finalmente truccarsi e godersi la vita accanto al fidanzato, Filippo Bologni.

Guarda il video

Gessica Notaro, un inno alla vita per non subire più in silenzio

Chi segue Gessica Notaro sa come lei non abbia mai nascosto né le fotografie né i ricordi più dolorosi dei momenti che si sono succeduti dall’aggressione. Il suo profilo Instagram è anzi un inno alla vita, una galleria di momenti speciali e quotidiani che la ragazza ha conquistato lottando con tutte le forze.

Oltre alle sue foto, Gessica ha sempre scelto di postare sui social anche i messaggi degli hater, denunciando senza mai subire in silenzio, per incoraggiare chi invece non riesce a reagire.