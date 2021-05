Serena Marchese, dopo l’eliminazione avvenuta durante la semifinale di Amici 20, si è confessata in una lunga intervista. 21enne siracusana (nata il 23 febbraio 2000), con la fobia per l’aereo ed una splendida ammirazione per Elena D’Amario, Serena ha raccontato il suo grande amore per la danza e ripercorrendo il percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia.

Serena Marchese di Amici 20: i primi passi nella danza

Serena Marchese si è raccontata in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, dove ha ripercorso gli inizi della sua carriera e la passione per la danza, trasmessa dalla madre Anna. “A mia mamma Anna è sempre piaciuta la danza – ha detto – voleva che la terza figlia, la femminuccia, io ero la più piccola di altri due fratelli grandi, studiasse danza”. Altri in famiglia però spingevano per altre strade: “Da bambina mia mamma voleva studiare danza, ma i miei nonni preferivano facesse atletica e così non ha realizzato questo sogno”

Poi è intervenuta la madre: “Quando avevo due anni e mezzo mi ha portato a una scuola per bimbi, poi crescendo i bambini scelgono quello che vogliono fare.

A me la danza è piaciuta anche quando sono cresciuta“. Grazie a Lucia, la sua insegnante, sperimenta tutti gli stili (inizia con il classico, poi moderno e contemporaneo).

Serena Marchese ad Amici 20: un sogno che si avvera (nonostante le difficoltà)

La partecipazione a questa edizione di Amici è il coronamento di un sogno. Serena Marchese ha raccontato che aveva già provato ad entrare all’interno della scuola (la prima volta a 17 anni), ma senza successo. “Nel frattempo sono cresciuta – ha detto – ho fatto esperienze, sono più matura e pronta fisicamente ed artisticamente. Mi rendo conto che, a 17 anni, non ero ancora pronta”.

La ballerina si è soffermata a lungo sul percorso all’interno di Amici 20, individuando nello stare lontano da famiglia e fidanzato (a cui si è ricongiunta recentemente) la maggiore difficoltà.

Durante il Serale, infatti, era possibile usare il telefono una volta alla settimana per pochissimi minuti. Tanta fatica, però, è stata ripagata: infatti, la 21enne si è detta felice nel vedere genitori e fidanzato così orgogliosi del suo percorso.

Serena Marchese sulla maestra Alessandra Celentano

Nell’intervista, la ballerina Serena Marchese ha riservato una menzione speciale alla maestra Alessandra Celentano: “Lei ha creduto in me tanto da aggiungere un banco quando la classe era al completo.

[…] con lei adesso sono un’altra ballerina, ho acquisito tante cose. In sala non mi ha mai detto che una cosa andava bene, ed io mi sono sempre spinta oltre”. Si è detta, inoltre, pronta a cominciare l’avventura con il Balletto di Roma, anche se un po’ impaurita dai viaggi all’estero, per via di una sua grande fobia: “Sarà una bellissima cosa, andremo in tournée anche all’estero. Io non ci sono mai stata perché l’aereo mi mette ansia, ho affrontato viaggi lunghissimi in treno“.

Serena Marchese: somiglianze, ammirazioni e previsioni

E la straordinaria somiglianza con Elena D’Amario?

La ballerina ci scherza: “L’ho sempre stimata – ha dichiarato – è sempre stata il mio prototipo di ballerina, sia fisicamente, sia per come si esprime. Alcune volte mi hanno detto che ci somigliamo e questa cosa mi dà tantissima gioia”.

Serena, infine, si è sbilanciata su chi, secondo lei, vincerà il programma. “Secondo me Giulia – dichiara – per quanto riguarda la categoria danza e Sangiovanni per il canto”. Conclude poi dicendo che, anche se arrivata ad un passo dalla finale, “sono estremamente contenta di essere arrivata fino a questo punto, non lo avrei mai immaginato“.