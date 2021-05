Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che nelle prossime puntate i colpi di scena saranno molti. Dopo la scelta a sorpresa di Samantha Curcio e quella scontata di Massimiliano Mollicone, adesso saranno i protagonisti del trono over ad animare le dinamiche del dating show.

Gemma Galgani, dopo la chiusura definitiva con Aldo, parteciperà alla sfilata settimanale e farà molto parlare di sé. Ma le vere e proprie polemiche si scateneranno grazie a Riccardo Guarnieri.

Il Cavaliere tornerà in studio e, delle sue rivelazioni scottanti, solleveranno un vero e proprio polverone, come riportato dal Vicolo delle News.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’outfit di Gemma Galgani alla sfilata

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarà ancora una volta protagonista delle prossime puntate del dating show. Verrà organizzata un’altra sfilata di moda a tema. Una sfida tra le Dame del parterre, momento ormai caratteristico del programma televisivo.

Il tema su cui si confronteranno, questa volta, le protagoniste del trono over è piuttosto originale: “Sogno di una notte di mezza estate“. Tra i vari outfit proposti, quello di Gemma Galgani, lascerà tutti di stucco.

La Dama torinese si esibirà in uno sfrenato Can Can, lasciando vedere ai presenti delle seducenti coulotte rosa.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri svuota il sacco

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che, oltre a Gemma Galgani, un altro amato protagonista del trono over, tornerà al centro dello studio.

Si tratta del pugliese Riccardo Guarnieri che aveva lasciato il programma televisivo prima con Ida Platano e poi con Roberta Di Padua. Quest’ultima, aveva recentemente raccontato di una crisi tra di loro.

Nelle prossime puntate si parlerà di nuovo del rapporto incrinato di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma il Cavaliere confesserà che i loro problemi sono, in realtà, frutto di un accordo con la Dama per tornare in studio a Uomini e Donne.

La verità di Riccardo Guarnieri

