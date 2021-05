Ieri, Elettra Lamborghini ha compiuto 27 anni e ha postato sul suo profilo Instagram i momenti più belli della giornata del suo compleanno. Se fra le sue stories ha pubblicato le immagini dei regali ricevuti e ringraziato amici e fan che le hanno fatto gli auguri però, è attraverso i post che ha scelto di condividere uno scatto pescato direttamente dal baule dei ricordi. La foto della “mini-Elettra” ha fatto in pochissimo tempo il giro del web.

Elettra Lamborghini compie 27 anni: compleanno social

Il 17 maggio 1994 nasceva Elettra Lamborghini e ieri, a 27 anni di distanza da quel giorno, la nota cantante ha voluto festeggiare il suo compleanno anche attraverso i social.

Sul suo profilo Instagram sono infatti apparsi repost delle immagini pubblicate da amici e colleghe per festeggiare con lei anche a distanza. A farle gli auguri sono stati in molti: dalla conduttrice Simona Ventura all’influencer Mariasole Pollio, continuando con il marito Arfojack e l’intero staff dell’Isola dei Famosi, che ha cantato per lei “Tanti auguri a te” nello studio del programma andato in onda ieri sera.

Niente serata libera per la Lamborghini, che come ogni lunedì anche ieri era in prima fila come opinionista del reality di Canale 5.

Alcune sue amiche hanno organizzato per lei una festicciola pomeridiana, con tanti dolci e risate. A catturare l’attenzione dei fan è stato soprattutto un particolare: sulla torta di compleanno di Elettra campeggiava il numero 18 e per tutta la giornata la cantante ha scherzato sulla sua età, affermando di essere appena diventata maggiorenne. La nostalgia della Lamborghini per il suo passato però, non si è limitata al ricordo dei 18 anni.

Elettra Lamborghini da bambina: la foto conquista il web

L’appena 27enne Elettra Lamborghini sembra avere sfogliato l’album dei ricordi nelle ultime ore e dopo aver trovato una sua immagine di quando era bambina non ha potuto non pubblicarla sul suo profilo Instagram.

Nello scatto la cantante appare davvero molto piccola e tiene nelle mani un biberon dal quale sta bevendo del latte. I capelli biondi sono decisamente differenti rispetto a oggi, mentre gli occhi azzurrissimi sono rimasti gli stessi. La dolcezza dello scatto non ha lasciato indifferenti i fan della cantante che hanno commentato il post, insieme ai suoi amici e colleghi.

“Tanti auguri pazzerella” ha scritto Laura Pausini, “Felicidades amor, te quiero mucho” ha commentato invece la modella brasiliana Dayane Mello.

In molti hanno fatto gli auguri di un felice compleanno alla Lamborghini, che ha accompagnato la tenerissima immagine con un commento ironico su quel giorno così speciale per lei.“Happy birthday to meeee finally 18- ha scritto traducendo poi anche in italiano il testo- è il mio cumpleeeee finalmente anche io 18 anni”.

Elettra Lamborghini posta una fotografia di quando era bambina Fonte: Instagram

Elettra Lamborghini ringrazia per gli auguri

Mentre la sua breve festicciola pomeridiana giungeva al termine, Elettra Lamborghini ha ringraziato con un post tutti coloro che le hanno rivolto un pensiero di auguri.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha pubblicato una fotografia in cui compare con in mano una torta-sacher sulla quale sono stati appoggiati i numeri 1 e 8, a formare quel tanto amato numero 18 che per tutto il corso della giornata Elettra ha cercato scherzosamente di far passare come la sua età.

“Grazie a tutti per gli auguriiii. Gracias a todos. Thank u everyone for my birthday wishes. #finally18” ha scritto la Lamborghini, parlando al suo pubblico internazionale.