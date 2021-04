Elettra Lamborghini è una degli opinionisti dell’Isola dei Famosi e pare essere entrata alla perfezione in questo nuovo ruolo a lei riservato. In questi giorni infatti, la ragazza ha voluto esprimere i suoi pensieri sui concorrenti del reality e sembra che non abbia voluto usare mezzi termini. Daniela Martani e Valentina Persia sono le naufraghe per le quali ha speso parole più dure.

Elettra Lamborghini contro Daniela Martani: niente sconti

Nel corso di un’intervista a Oggi, Elettra Lamborghini ha espresso la sua opinione sul cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi. Come già fatto dalla collega opinionista Iva Zanicchi, anche la giovane cantante ha usato parole molto forti nei confronti del gruppo partecipante al reality.

Prima di concentrarsi su chi ancora è in gioco però, Elettra ha voluto esprimere qualche breve commento sugli eliminati. “Mi dispiace per il ritiro di Elisa” ha ammesso con rammarico, cambiando poi decisamente tono per parlare di un’altra concorrente. “Non ho rimpianti su Daniela Martani– ha dichiarato- è un bene che se ne sia tornata a casa”.

La Lamborghini non sembra avere dubbi e si mostra in totale accordo con le votazioni del pubblico da casa, ma di sicuro le sue parole non piaceranno alla diretta interessata.

Chissà che proprio approfittando del tanto atteso ritorno in studio, la Martani non decida di risponderle a tono in diretta prossimamente.

Chi si espone troppo e chi troppo poco: l’opinione di Elettra Lamborghini

Proseguendo con le critiche ai naufraghi, Elettra Lamborghini ha fatto notare come vi siano due tipologie di atteggiamento differenti fra i naufraghi: da un lato vi è chi a suo dire si espone fin troppo, mentre dall’altro vi sarebbe chi resta troppo nell’ombra. Secondo la ragazza, un posto d’onore nella prima categoria sarebbe occupato da Valentina Persia, la quale secondo lei cercherebbe di mostrare fin troppo il suo personaggio.

“È troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa– ha osservato- questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni ‘forti’”.

Tutt’altro atteggiamento invece sarebbe quello che Elettra ha notato finora in Roberto Ciufoli, che secondo lei si sarebbe “nascosto” in queste settimane. “Si acquatta, non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci se non sei il partecipante con gli attributi.

Evidentemente c’è gente a cui non importa delle figuracce” ha tuonato la cantante.

Graffiante anche il commento su Beatriche Marchetti, sola su Playa Imboscada: “È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia”.

Il commento su Andrea Cerioli: “Pensava di stare in vacanza”

Nonostante il suo pubblicamente ammesso astio nei confronti di Daniela Martani, Elettra Lamborghini mostra di trovarsi in accordo con lei su alcune considerazioni in merito a un concorrente. Dopo l’ex naufraga infatti, anche l’opinionista ha espresso forti critiche nei confronti di Andrea Cerioli, spiegando di non approvare i suoi sfoghi.

Il concorrente aveva minacciato di lasciare l’Isola, dopo che alcuni filmati che lo mostravano in lacrime erano stati mostrati in studio e la Lamborghini ha ammesso di non aver proprio apprezzato quel gesto.

“Pensava di stare in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive”.

Nonostante queste osservazioni, sembra che Elettra veda proprio in Andrea Cerioli un potenziale vincitore del programma.

Il pensiero su Gilles Rocca

Dopo aver litigato con Gilles Rocca nel corso dell’ultima puntata del reality, la Lamborghini preferisce non sbilanciarsi sul suo conto.

“Vedremo cosa combinerà”, ha commentato, senza definirlo in maniera esplicita. “Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”, ha concluso.

