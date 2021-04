Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi, Daniela Martani continua a seguire il reality da casa e non perde occasione per esprimere la sua opinione sugli ex compagni di avventura. La donna ha infatti commentato minuto per minuto la puntata di ieri sera, pubblicando critiche e commenti polemici nei confronti dei naufraghi. Le parole più pesanti però state dedicate ad Andrea Cerioli, per il quale lei chiede addirittura la squalifica.

Daniela Martani su Twitter tuona contro Andrea Cerioli

Nella serata di ieri, Daniela Martani ha commentato via Twitter la puntata dell’Isola dei Famosi. Se la trasmissione è andata in onda eccezionalmente in forma registrata però, i tweet dell’ex naufraga sono stati postati in diretta.

La donna ha infatti speso parole per tutti i suoi compagni e si è dimostrata molto delusa dall’assenza di eliminazioni annunciata dalla conduttrice Ilary Blasi. “Quindi alla fine non hanno eliminato nessuno. Mah!!!” ha commentato la donna con disapprovazione. La Martani sembra infatti avere ben chiaro il nome del concorrente che secondo lei meriterebbe di abbandonare l’Isola.

“La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica”, ha tuonato la donna sempre sul suo profilo Twitter nel corso della puntata di ieri sera.

Questa mattina inoltre la Martani ha riservato commenti pungenti anche per i fan del naufrago, mostrando la sua rabbia dopo che una di loro le ha scritto un messaggio decisamente poco cortese. “La maleducazione e la volgarità delle fan di Andrea Cerioli è direttamente proporzionale alla maleducazione e alla volgarità del loro beniamino” ha scritto la donna pubblicando il commento ricevuto.

I tweet di Daniela Martani contro Andrea Cerioli e le sue fan

Le critiche agli altri naufraghi, le parole della Martani

Sembra chiaro che Cerioli sia il concorrente che meno incontra l’approvazione della Martani, la quale però non prova astio solo nei suoi confronti.

L’ex letterina Francesca Lodo è stata infatti criticata dalla donna, che non approva il suo modo di esporsi: “I saluti della Lodo i più falsi. Quanto è odiosa”. Rincarando la dose, Daniela ha dedicato un ulteriore tweet alla modella chiedendo anche per lei l’eliminazione. “Ma la Lodo ancora lì la tenete? Come potete? La Lodo fuori subito” ha scritto l’ex naufraga.

Parole poco gentili anche per Gilles Rocca, che la Martani descrive senza mezzi termini come un “bulletto di periferia”.

La lista si allunga ancora con il nome di un altro concorrente, che per ora continua ad occupare il suo posto sull’Isola. “Che noia sto Awed” ha infatti scritto Daniela parlando del giovane youtuber.

Daniela Martani contro tutti

Daniela Martani mostra una generale antipatia per i concorrenti rimasti fino a oggi alle Honduras e ritiene che le persone migliori siano ormai state eliminate. “Poi dicono che non c’è il clan ?- ha polemizzato – avete fatto restare i più antipatici e falsi, le persone più vere le avete eliminate”.

Tornando nuovamente sull’inadeguatezza del gruppo di naufraghi rimasto sull’Isola, l’ex concorrente ha ancora tweettato: “Valentina Persia che dice al gruppo parlando di Paul ‘Se ci avesse risposto così Daniela Martani ce la saremmo magnata’.

Bravi complimenti…il branco colpisce ancora”.

Attesa per il ritorno in studio: “Quante ne dirò”

Nel corso della serata, la donna ha annunciato più volte di avere intenzione di ribadire i suoi commenti nel corso delle dirette in studio, non appena per lei sarà possibile recarsi nella trasmissione. “Quante ne dirò quando sarò in studio, che tenetevi” ha scritto preannunciando forti critiche. “Basta tweet sull’Isola, dirò quello che devo quando arriverò in studio” ha aggiunto infine, tentando di mettere davvero fine ai suoi commenti, ma lasciandosi poi ancora scappare alcuni tweet sul reality.

