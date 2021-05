In tanti attendevano la continuazione della storia raccontata in Che fine ha fatto Sara, la serie spagnola che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso e con il grande mistero ancora da svelare dopo la prima stagione. Netflix è pronto a far vedere ai fan la continuazione del crime spagnolo proprio oggi mercoledì 19 maggio maggio 2021.

Che fine ha fatto Sara: dove eravamo rimasti

Nella prima parte della storia abbiamo conosciuto Álex Guzmán, che dopo aver passato 18 anni della sua vita rinchiuso in una prigione per un crimine che non ha mai commesso, vuole poter scoprire la verità sull’uccisione della sorella Sara e dunque svelare i segreti più nascosti della famiglia Lazcano.

Dopo aver deciso di cercare da sé la verità per la sorella morta in seguito ad una caduta in mare, inizierà a scoprire i segreti che legano la vita della ragazza alla famiglia Lazcano. Così facendo scoprirà anche aspetti a lui ignoti della vita della sorella che gli faranno capire meglio chi fosse Sara e lo metteranno spesso di fronte a scomode verità.

I primi 10 episodi di questa serie spagnola di successo, sull’onda di quanto già avvenuto per serie come Vis a Vis e La Casa di Carta, ha tenuto i fan italiani con il fiato sospeso da quando è stata rilasciata la prima parte il 24 marzo 2021.

Non è dunque un fenomeno nuovo che arrivino dalla Spagna prodotti molto apprezzati dal nostro pubblico ed il caso di Che fine ha fatto Sara sembra confermare il trend. È chiaro come ormai gli spagnoli abbiano trovato il giusto mix accattivante per il pubblico italiano fatto da dosi forti di action, di tanti misteri accompagnati da morti spesso cruente ed enigmatiche ed un pizzico di sentimenti che non guastano mai.

Che fine ha fatto Sara: quando esce la seconda parte

La seconda stagione di Che fine ha fatto Sara, così tanto attesa dai fan, è disponibile da oggi 19 maggio 2021 alle ore 9:00.

I fan la trovano sul catalogo Netflix, come già avvenuto per la prima stagione: Alex dovrà ora fare i conti con la verità.

