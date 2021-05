La showgirl Elisabetta Gregoraci e il suo presunto nuovo fidanzato, il pilota automobilistico Stefano Coletti, stanno davvero insieme? Una nuova bufera del gossip si è scatenata sul web nei giorni scorsi. Il nome non è certamente nuovo, dato che già nei mesi passati si era molto chiacchierato di un possibile legame tra i due. La discussione si è però riaccesa dopo che sui social sono comparse altre foto della coppia, pubblicate proprio dal pilota. Sarà amore o solo una tenera amicizia? Dopo poche ora dalle pubblicazioni, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: le foto insieme scatenano le voci

Nei giorni scorsi il pilota monegasco Stefano Coletti ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram.

Al suo fianco, stretta in un tenero abbraccio, compare la modella Elisabetta Gregoraci. Del secondo scatto pubblicato salta subito all’occhio un tatuaggio sull’avambraccio del pilota: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Frase molto familiare ai seguaci del GF, la stessa dello striscione dedicato all’ex gieffina, planato sopra il tetto della Casa. La terza storia, invece, riprende la bella showgirl di fianco alla macchina di Coletti.

Sembrerebbe un normale scatto, se non fosse che la targa sigilli tale scritta: E802, iniziali che combacerebbero con la “E” di Elisabetta e “02” come la sua data di nascita, l’8 febbraio.

Saranno coincidenze? Per i fan più romantici decisamente no. Sembrerebbe più una dedica molto speciale e, indubbiamente, particolare, che solo un appassionato pilota come Coletti potrebbe fare ad una persona importante per lui.

Elisabetta Gregoraci e Coletti, è amore? La coppia: “Non stiamo insieme”

Tra Elisabetta Gregoraci e il pilota è amore, quindi? Le risposte erano già arrivate nei giorni successivi alle stories citate prima, dallo stesso Stefano Coletti.

Su Instagram il pilota ha finalmente fatto chiarezza sul legame con la showgirl Elisabetta Gregoraci: “Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda” commenta, in riferimento alle polemiche scaturite ai tempi del GF che accusavano la showgirl di mentire su una presunta relazione all’esterno della Casa. Poi continua: “Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento.

Eli ed io non stiamo insieme“.

Il giorno seguente, martedì 18 maggio, arriva a dare la sua versione dei fatti anche l’ex di Flavio Briatore. Con un lungo messaggio nelle storie, Elisabetta Gregoraci chiude definitivamente ogni dubbio sull’intrecciata situazione: “[…] Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché “Io voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco”. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere“.

Testo del messaggio di Elisabetta Gregoraci in cui chiarisce il legame con il pilota Stefano Coletti.

Fonte: Instagram

Stefano Coletti chi é: biografia e carriera

La curiosità scatenata sul web ha acceso nella testa dei fan un’unica domanda: ma chi è Stefano Coletti? Un nome che già in passato era stato associato alla showgirl, come molti sapranno. Stefano Coletti, classe 1989, ha 32 anni ed è un pilota automobilistico della categoria GP2, originario di Monaco. Da adolescente si appassiona alle 4 ruote e inizia nel 2004 a correre sulle piste con il suo fedele Kart. In seguito, si sposta sulle autovetture a monoposto e gareggia per diversi campionati di fama internazionale come la Formula Renault, Formula 3, GP2 e GP3 Series.

Negli anni la carriera automobilistica gli ha fruttato grandi soddisfazioni, traqueste sicuramente spicca il terzo posto duramente conquistato nella EuroInternational del 2006. Stefano Coletti comunque non coltiva solo la passione per le auto perché, nel frattempo, lavora anche per un’agenzia immobiliare, la Immobilia2000 del Principato di Monaco.