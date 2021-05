Dopo gli episodi “gieffini”, Elisabetta Gregoraci è tornata nuovamente al centro del gossip per via di un suo presunto flirt. La showgirl sarda è comparsa in alcuni scatti sul profilo Instagram di Stefano Coletti. Le immagini pubblicate dal pilota monegasco mostravano i due molto vicini, tanto da lasciar pensare a una relazione, ma sulla questione rimangono ancora forti incertezze.

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci insieme: infranto il silenzio

Nelle ultime ore su Instagram è emerso un piccolo “giallo dalle sfumature rosa”, riguardante Elisabetta Gregoraci. Lo scorso autunno, la bella showgirl è stata al centro del gossip per via del suo avvicinamento a Pierpaolo Pretelli nella Casa del Gf Vip.

I due erano apparsi molto complici e fra loro era nato un forte legame, fatto di tira e molla e di dediche scritte, ma poi ognuno aveva preso la sua strada. Pretelli è fidanzato da mesi con Giulia Salemi e quello con la Gregoraci è per lui un capitolo ormai chiuso.

Elisabetta invece ha continuato a mantenere il riserbo sulla sua vita privata anche al di fuori della casa, ma qualcuno di molto vicino a lei sembrerebbe aver infranto questo suo “progetto di segretezza”. Il pilota monegasco Stefano Coletti ha infatti pubblicato alcune immagini che lo ritraevano in compagnia dell’ex gieffina fra le sue storie Instagram, scatenando la curiosità dei fan della donna.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti insieme su Instagram

Il profilo Instagram di Stefano Coletti ha attirato l’interesse degli amanti del gossip nel corso del weekend. Il pilota 32enne ha postato fra le sue storie Instagram alcuni selfie in compagnia di Elisabetta Gregoraci. Negli scatti i due apparivano molto vicini e Coletti ha commentato alcune immagini con dei cuoricini rossi, che secondo molti indicherebbero l’amore provato per la conduttrice.

Le storie non sono più visibili, poiché sono ormai trascorse più di 24 ore dalla loro pubblicazione, ma come riporta VeryInutilPeople nelle fotografie si scorgevano alcuni dettagli interessanti.

Pare infatti che i selfie della “presunta coppia” li mostrassero particolarmente affiatati e uniti in abbracci affettuosi. Inoltre, Coletti avrebbe pubblicato anche un’immagine ritraente Elisabetta al fianco di un’automobile targata “E802”, che secondo indiscrezioni avanzate già mesi fa da Alfonso Signorini sarebbe un chiaro riferimento alla showgirl. La targa potrebbe quindi essere una personalizzazione dedicata alla Gregoraci: la “E” sarebbe un riferimento al suo nome, mentre “802” starebbe per il giorno del suo compleanno, l’8 febbraio.

Il tatuaggio di Stefano Coletti: una dedica a Elisabetta Gregoraci

Fra i dettagli che non sono sfuggiti agli occhi dei più attenti inoltre vi sarebbe anche un tatuaggio sull’avambraccio di Stefano Coletti. Nei selfie con Elisabetta, il pilota mostra infatti le parole “Sei l’epicentro del mio terremoto”, tratte dal brano “9.3” di Mr Rain. Proprio questa frase aveva fatto molto discutere qualche mese fa, perché sulla Casa del Gf Vip era volato un “messaggio aereo” indirizzato alla Gregoraci, riportante proprio queste parole.

La concorrente del reality aveva dovuto affrontare la gelosia di Pierpaolo Pretelli, senza però dare spiegazioni esaustive sul significato di quel gesto, né sul mittente del messaggio.

L’incertezza sulla questione aveva portato addirittura all’ipotesi che Elisabetta potesse essere legata sentimentalmente al cantante Mr Rain, ma l’artista aveva smentito ogni voce su una presunta relazione. Guardando le immagini pubblicate da Coletti sembrerebbe quindi che il dilemma abbia trovato una soluzione, in quanto potrebbe essere stato proprio lui a mandare quell’aereo.

Tuttavia, i conti non tornano per via di un post pubblicato e poi cancellato dal pilota nelle ultime ore.

Stefano Coletti e il post su Elisabetta Gregoraci: pubblicato e cancellato

Spinto probabilmente dalle reazioni dei suoi follower e dei fan di Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti ha deciso di pubblicare un post per spiegare quale sia il rapporto fra lui e la showgirl. Poco dopo aver condiviso il suo pensiero però, il pilota ha deciso di eliminarlo, rendendolo irrecuperabile. Il testo del post condiviso e poi cancellato è stato riportato da DiLei e mostra un tentativo di fare chiarezza e di rispondere alle insinuazioni dei maligni. “Vedo tanti insulti –avrebbe scritto Coletti – tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”. Poco dopo la sua pubblicazione, la foto che mostrava il pilota baciato sulla tempia dalla Gregoraci, scelta a corredo di queste parole, è scomparsa insieme alla spiegazione del suo autore.

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci: la smentita

L’attività di Stefano Coletti sul suo profilo Instagram nel corso del weekend ha destato forti dubbi nei fan di Elisabetta Gregoraci e non solo. Via Twitter sono infatti apparsi numerosi commenti che accusavano sia il pilota sia la showgirl di aver mentito. In molti hanno visto negli scatti pubblicati da Coletti la rivelazione di una verità a lungo taciuta e accusano Elisabetta di aver preso in giro i suoi sostenitori. Ad accorrere in suo aiuto sembrerebbe esserci stato un suo grande amico, il truccatore Luca Revelli, che in una diretta Instagram ha smentito la relazione. Come riporta VeryInutilPeople, il make-up artist avrebbe spiegato che le foto della coppia risalirebbero a quest’estate e non a due mesi fa. Revelli avrebbe inoltre ammesso che Elisabetta è molto arrabbiata per le immagini pubblicate da Coletti.

Le parole dell’amico della Gregoraci aggiungono nuova carne al fuoco e rendono ancor più complesso capire ciò che è realmente successo. Per ora, la showgirl non ha voluto proferire parola sull’argomento. Chissà che nei prossimi giorni non decida di farlo per offrire la sua versione dei fatti.