L’immenso catalogo Netflix dà la possibilità di scegliere tra una sconfinata lista di serie tv, offrendo scelta anche ai palati più raffinati che sono da sempre quelli più difficili da convincere. Le serie facenti parte del catalogo di streaming dedicato all’Italia sforano di gran lunga le 900 unità e differenziano soprattutto per genere e durata. Scopriamo quali sono le più viste di sempre dagli appassionati.

Le serie tv più viste di sempre su Netflix

Abbiamo già visto poco tempo fa le nuove uscite di maggio 2021 che possono sempre offrire nuovi spunti di visione per i patiti di serie tv italiani.

Oggi è tempo invece di fare un recap di tutte le serie tv più viste, con la lista aggiornata fino a maggio 2021.

Nella lista spiccano contenuti di qualità che negli anni hanno accompagnato i fruitori del catalogo, spaziando tra i generi più vari. In prima posizione spicca Bridgerton, la serie tv del 2020 che vede come show runner quella Shonda Rhimes già abituata a regalare ai suoi fan prodotti tanto apprezzati come Grey’s Anatomy. La serie occupa la prima posizione e promette ai suoi seguaci di arrivare presto con importanti novità.

Al centro classifica ad un passo dal podio spicca invece un prodotto recente di Netflix che vede un riadattamento della storia del ladro gentiluomo Lupin.

La serie che vede protagonista Omar Sy è pronta a tornare con la sua seconda parte che la farà, probabilmente, salire ulteriormente in questa speciale classifica.

Tutta la lista delle serie tv

Vediamo ora tutta la classifica completa con le 10 serie tv più viste di sempre su Netflix, scoprendo le altre posizioni in classifica: