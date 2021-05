Gabriele Cirilli è un comico e cabarettista con un buon successo presso il grande pubblico sin da quando si è fatto conoscere con il suo tormentone Chi è Tatiana?!?. Venerdì 21 maggio 2021 sarà ospite del programma Top Dieci presentato dal conduttore televisivo Carlo Conti, in prima serata su Rai1. Dagli esordi al grande successo, si ripercorre la sua carriera e vita privata.

Gabriele Cirilli, gli esordi all’accademia di Gigi Proietti

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno del 1967 ed è un conosciuto comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano.

Cirilli studia presso Il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto allora dal grande Gigi Proietti, indimenticato attore e comico italiano che ha visto crescere sotto la sua ala protettrice oltre a Cirilli anche altri volti noti della tv tra i quali citiamo Enrico Brignano.

Il film Chi è Tatiana

Gabriele dopo qualche comparsata diviene famoso presso il pubblico generalista grazie alla partecipazione al programma comico Zelig, nel quale interpreta Kruska una donna romana coatta che si fa notare per il suo tormentone storico Chi è Tatiana?!?.

Da questo tormentone nasce anche un film, nel quale Cirilli fa da protagonista, dal titolo proprio Chi è Tatiana.

Il cinema e la recitazione in generale sono la seconda passione di Gabriele, infatti lo vediamo impegnato a cavallo tra gli ultimi anni del ’90 ed i primi dei 2000, comparendo in pellicole come Un bugiardo in paradiso ed in fiction di successo come Un medico in famiglia.

Gabriele Cirilli e il successo di Tale e quale Show

Partecipa a vari show televisivi che lo rilanciano agli occhi del grande pubblico prendendo parte prima a Ballando con le Stelle e poi a Tale e quale Show. È proprio nello show presentato dall’amico Carlo Conti che ritrova linfa e si reinventa interprete simpatico e versatile di tanti artisti della musica mondiale ed italiana.

Storica ed iconica a tal proposito rimane la performance nella quale interpreta il cantante coreano PSY, clip che diventa virale sul canale Youtube della Rai.

Questo venerdì 21 maggio 2021 i fan lo rivedranno insieme al suo fidato amico Carlo Conti prendere parte a Top Dieci.

La vita e l’amore per la moglie di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è felicemente sposato con il suo grande amore Maria, con la quale sta insieme dai tempi del liceo. Il loro amore così duraturo ha dato poi luce al loro unico figlio Mattia, nato nel 2001.

Gabriele è molto riservato sulla sua vita privata e preferisce tener lontani dal gossip i suoi cari.

L’amicizia con Flavio Insinna

Qualche anno fa a Vieni da me il comico ha però raccontato qualcosa di più personale che lo lega a Flavio Insinna: “All’inizio della mia carriera avevo delle piccole difficoltà e Flavio doveva sempre venirmi a prendere a casa con la sua macchina. Un giorno sua madre mi chiama: ‘Senti Gabriele, ti do un po’ di libertà, senno Flavio deve sempre venirti a prendere’ e mi ha regalato una macchina, una Ford Escort. È stata favolosa, me l’ha regalata giuro.

Da lì è nata la mia libertà“.

Anni fa, ospite a La Vita In Diretta, aveva raccontato un altro momento difficile. Cirilli aveva sofferto di depressione e aveva raccontato di essersi lasciato alle spalle quel periodo solo aggrappandosi all’ancora di salvezza della fede con cui ha ritrovato la sua serenità.