Sono tanti i titoli che giugno porterà con sé nel catalogo di Neflix, tra attesi ritorni e debutti che incuriosiscono. Il mese che sta per arrivare darà ai tanti abbonati della piattaforma la possibilità di scegliere tra tanti nuovi titoli, a partire dai giovanissimi italiani che saranno subito accontentati con la seconda stagione di Summertime.

Anche il mese di giugno sarà un mese ricco di novità per gli abbonati italiani della piattaforma Netflix, con alcuni dei titoli più attesi dell’anno.

I più contenti saranno sicuramente gli abbonati più giovani che vedranno arrivare in catalogo a stretto giro di posta due prodotti di genere adolescenziale uno realizzato in Italia, parliamo di Summertime 2, e l’altro appartenente alle opere spagnole di maggior successo sulla piattaforma, ovvero la quarta attesissima stagione di Elite.

I lavori, in uscita il 3 ed il 18 giugno, si distinguono per i temi giovani e freschi che affrontano anche se lo fanno in due chiavi totalmente differenti: nel caso di Summertime abbiamo dei toni e colori leggeri tipici dell’estate, mentre nel caso di Elite avremo a che fare con le trame particolari della scuola più famosa di Spagna.

Un altro giorno da cerchiare in rosso sarà l’11 giugno 2021 quando sugli schermi di Netflix tornerà il ladro gentiluomo Lupin. La seconda parte della prima stagione è infatti attesa in questa data e vedrà la continuazione delle avventure del personaggi interpretato da Omar Sy, che sarà all’inizio alle prese con la sparizione di suo figlio.

Diamo adesso uno sguardo alle altre uscite in programma a giugno, riportandone un breve elenco: