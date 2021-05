Luca D’Alessio è il figlio di Gigi D’Alessio e dell’ex moglie Carmela Barbato. Il terzogenito della coppia è appassionato di musica e in questi anni sta cercando di costruirsi una carriera nell’ambito già molto amato dal padre. In queste ore, il giovane arista ha parlato di Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi e madre del suo fratellastro Andrea. Le sue parole fanno chiarezza sul legame che li unisce.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la fine di un amore

A marzo 2020, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato di esseri lasciati definitivamente. I due cantanti si erano conosciuti quando lei aveva solamente 16 anni e lui era sposato da 20 anni.

Nel 2006 la loro relazione era stata ufficializzata e nel 2010 era nato poi il primo e unico figlio della coppia: Andrea. Nel precedente matrimonio, Gigi era già diventato padre di 3 figli avuti con l’ex moglie Carmela Barbato: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Durante i 14 anni di relazione, la coppia aveva scelto di apparire di fronte alle telecamere unicamente per motivi professionali, senza mai lasciare trapelare troppi dettagli sulla sua vita privata.

Nel corso del tempo, non sono mancati i gossip sulla presunta fine della loro relazione in parte confermati nel 2017, quando Gigi e Anna decisero di separarsi.

Tornati insieme l’anno successivo, i due cantanti hanno cercato di portare avanti il loro rapporto per altri 2 anni, ma poi lo scorso marzo hanno annunciato la fine definitiva del loro amore. Stando a quanto riferito da Anna, attualmente vivono con serenità la vita da genitori separati, avendo ormai compreso gli errori commessi da entrambi.

La rivelazione di Luca D’Alessio su Anna Tatangelo

Quello con Gigi non sembra essere il solo legame con la famiglia D’Alessio che Anna continua a mantenere vivo. Domenica Luca, il terzogenito di Gigi e Carmela Barbato, ha accettato di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan.

Il giovane di casa D’Alessio-Barbato sogna di entrare nel mondo della musica come il padre e vanta già un discreto seguito. I suoi follower di Instagram hanno approfittato del “box delle domande” attivato dall’artista sul suo profilo, per domandargli informazioni su di lui, sulla sua carriera e sulle sue passioni. Fra le altre, Luca ha deciso di rispondere alla domanda di chi voleva sapere il nome delle tre cantanti italiane donne che preferisce.

Attualmente le storie pubblicate dal giovane D’Alessio sono scomparse, poiché sono trascorse più di 24 ore dalla loro pubblicazione.

Tuttavia Fanpage.it ha riportato il testo della sua risposta. “Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi”. Ai fan del cantante, di suo padre e di quella che ormai la sua ex compagna non è sfuggita la risposta e a quanto pare nemmeno alla stessa Anna che ha repostato la storia sul suo profilo.

Anna Tatangelo reagisce alle parole di Luca D’Alessio

Notando il tag del figlio del suo ex compagno, Anna Tatangelo non è rimasta indifferente alla sua risposta e ha condiviso la sua reazione al “gesto social” su Instagram.

La cantante ha repostato la storia di Luca, che ha taggato scrivendo il nome del suo nickname social accompagnato da un cuoricino rosso. A completare il suo commento, la Tatangelo ha aggiunto un secondo cuore bianco e attraversato da una freccia, contenente la scritta “TVB”, “Ti voglio bene”.