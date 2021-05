Mai come in questa edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, ci sono state così tante polemiche legate alle severe condizioni nutrizionali alle quali sono stati sottoposti i naufraghi. Molti concorrenti sarebbero infatti dimagriti in maniera eccessiva e repentina e non pochi avrebbero per questo accusato malesseri. Nicola Sorrentino, noto nutrizionista, avrebbe recentemente messo in guardia sulle condizioni dei naufraghi alle Honduras ammonendo la produzione.

Isola dei Famosi 2021, l’avvertimento del nutrizionista: “È un pericolo“

I concorrenti di questa corrente edizione dell’Isola dei Famosi sono dimagriti in modo visivamente importante, soprattutto due di loro: Andrea Cerioli, primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021, e lo youtuber Awed.

Sul settimanale Nuovo Tv, Nicola Sorrentino esprime le sue preoccupazioni sulla salute dei naufraghi: secondo lo specialista, costretti a mangiare scarse porzioni di riso e pesce, i naufraghi potrebbero incorrere in problemi di salute anche seri. Proprio a questo riguardo, afferma: “C’è un problema di salute per i naufraghi perché mangiando solo riso e pesce non hanno alimenti per stare bene a sufficienza“.

Il nutrizionista, volto noto di Mediaset per essere stato ospite in numerosi programmi, non nega di essere preoccupato anche del messaggio che può filtrare a casa dei telespettatori: “Programma diseducativo.

È un pericolo per chi guarda, che potrebbe emularli. Si rischia l’anoressia“.

Quanto sono dimagriti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021?

Tra polemiche, infortuni e abbandoni, i concorrenti di quest’anno hanno stabilito un nuovo record in termini di kg persi. La “queen” dell’isola, Valentina Persia avrebbe perso ben 15 kg dal suo sbarco in Playa Palapa. Awed e Andrea Cerioli sarebbero dimagriti 16 kg. Stessa sorte tocca a Roberto Ciufoli che attualmente si è stabilito a Playa Imboscadissima con Beatrice, dopo la sua eliminazione.

La campionessa olimpica Isolde Kostner sarebbe invece dimagrita di 10 kg: meno problemi per gli altri naufraghi che sarebbero rimasti più vicini al peso iniziale. La stessa Francesca Lodo, ormai ex naufraga, avrebbe lamentato le sue condizioni di salute dopo aver perso 15 kg.

