Il Grande Fratello Vip ha chiuso l’edizione più lunga della sua storia ed è già pronto a ripartire con Alfonso Singorini che promette concorrenti bomba per il reality. Sorprese anche per quanto riguarda gli opinionisti, con la sostituzione di Antonella Elia e Pupo, che ha già annunciato la sua rinuncia. Le indiscrezioni impazzano e alcuni nomi cominciano a farsi avanti.

Grande Fratello Vip: i primi nomi dei concorrenti

Il Grande Fratello Vip è sicuramente uno dei reality più attesi della stagione e tornerà con la sesta edizione lunedì 13 settembre in prima serata su Canale5. Per questa tornata il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato un cast d’eccezione e i primi nomi dei possibili concorrenti sono già circolati.

Justine Mattera e Miriana Trevisan nel cast?

Pare che Alfonso Signorini abbia contattato due showgirl molto apprezzate. Justine Mattera sembrerebbe essere super favorita, almeno secondo Alberto Dandolo, che lancia il rumor su Oggi. Pare che il conduttore la volesse nel Grande Fratello Vip anche lo scorso anno, ma poi il piano è saltato e ora a Cologno Monzese “pare sia in corso nei confronti di Justine Mattera un serrato corteggiamento da parte del Biscione“, scrive la rivista.

Anche Miriana Trevisan sarebbe stata provinata per entrare nella Casa più spiata d’Italia. L’ex moglie di Pago era già andata vicina all’entrata nel Grande Fratello Vip per un confronto con l’ex e la compagna Serena Enardu, poi finita nel nulla.

Gli altri nomi del Grande Fratello Vip

Sugli altri concorrenti si mormorano già altri nomi, secondo TvBlog, come Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, vincitore dell’ultima edizione, e Gabriel Garko, reduce dal coming out proprio al Grande Fratello Vip che avrebbe però già smentito. Poi Katia Ricciarelli e Barbara Bouchet, anche loro candidate.

Cambiano gli opinionisti al Grande Fratello Vip

C’è infine molta attesa per l’annuncio degli opinionisti.

Pupo ha già annunciato che non ci sarà, per recuperare i concerti saltati lo scorso anno, mentre anche per Antonella Elia l’esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip sarebbe giunta al termine. A questo proposito a sostituirla potrebbe arrivare Adriana Volpe, che ha recentemente chiuso la sua storia con Roberto Parli. La conduttrice è già stata concorrente del reality, ma questa volta vestirebbe ben altri panni.

