Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha una storia difficile alle spalle, come lei stessa ha raccontato davanti alle telecamere di Domenica In durante un sipario dedicato al ricordo del padre.

Cristiana Ciacci: chi è la figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è nata nel 1972 dalle prime nozze di Little Tony (vero nome Antonio Ciacci) con Giuliana Brugnoli, e ha perso la madre nel 1993. 10 anni più tardi, l’addio al padre, il famoso artista scomparso nel 2013 dopo una grave malattia. Lei stessa lo ha ricordato, in un ritratto misto di ricordi e aneddoti, anche a Domenica In, dipingendo i contorni del loro rapporto e del suo passato.

I genitori si sono spenti entrambi a causa dello stesso male, e questo è uno dei capitoli più duri della sua vita come lo è stato la lotta contro la sua stessa sofferenza.

Cristiana Ciacci e il racconto sull’anoressia

La figlia di Little Tony ha sofferto di anoressia per lungo tempo, circa 12 anni: “È una malattia veramente brutta, è cominciata tutta con una dieta, forse c’è una predisposizione, perché l’anoressia affonda le radici nella sofferenza e nella solitudine, tutte cose che mi portavo dietro già da tempo…“.

Cristiana Ciacci ha raccontato in tv di aver perso il controllo, e il pensiero del cibo, e di come evitarlo, sarebbe diventato così insistente e aggressivo da devastare un importante capitolo della sua esistenza.

Ha poi superato il suo dramma con la terapia, ma il cammino sarebbe stato lungo e gravido di insidie. “Perché vuoi farti del male da sola?“, le diceva il papà…

Little Tony e Cristiana Ciacci: il rapporto tra padre e figlia

Il primo, durissimo “scoglio”, come ha dichiarato a Storie Italiane nel 2019, Cristiana Ciacci lo ha affrontato con la morte della madre, un dolore mai risolto. Poi la morte del padre, che mai avrebbe accettato il suo essere malata di anoressia.

“Pensavo di non essere la figlia che lui voleva. Voleva che io fossi una cittadina del mondo, ma ero tutt’altro, una mamma che voleva stare a casa con i figli, volevo dare presenza, cosa che non avevano dato a me“.

Il rapporto tra Cristiana Ciacci e Little Tony non sarebbe stato sempre facile, dunque, anche per via delle lunghe assenze dell’artista per i suoi impegni musicali.

“La mia vita è stata complicata – avrebbe detto lei a Domenica In –. Con papà abbiamo lavorato sopra il nostro rapporto, abbiamo messo un punto sulle nostre divergenze. Con mamma non c’è stato tempo per recuperare…“.