Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo insieme dopo il lutto che ha colpito la modella pochi mesi dopo la morte del fratello Lucas, rimasto vittima di un terribile incidente stradale mentre lei si trovava nella Casa del GF Vip. A pochi giorni dalla perdita della madre Yvone, Dayane Mello ritrova l’ex compagna di avventura e affida ai social il suo dolcissimo messaggio.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò insieme dopo il lutto: “Ti amo“

Sono trascorsi pochi giorni dal devastante lutto che ha colpito Dayane Mello, pochi mesi dopo la morte del fratello Lucas in un incidente stradale: la modella ha perso anche la madre, Yvone, e al suo fianco c’è l’amica Rosalinda Cannavò che, con lei, aveva affrontato un importante percorso all’interno del Grande Fratello Vip.

Su Instagram, Dayane Mello ha condiviso alcune foto insieme all’attrice, accompagnate da un dolcissimo messaggio: “È stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non potevo avere una persona migliore con me in questo momento di vittoria e successo. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo dire cose infinite, perché non abbiamo bisogno di etichette, qui c’e sempre complicità, l’una è sempre il sostegno dell’altra. Quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre.

Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo“.

Post di Dayane Mello su Instagram

Il messaggio di Rosalinda Cannavò per Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha condiviso il pensiero di Dayane Mello attraverso una delle sue Instagram Stories: uno scatto dei loro volti, in primo piano, e la scritta “True friendship“, “Vera amicizia“, a incorniciare l’istantanea del loro reciproco affetto.

Il loro rapporto si è mosso tra alti e bassi all’interno del reality GF Vip, dove i lineamenti di una solida amicizia, secondo alcuni, erano minati da continue liti e ombre.

Ma nulla sembra aver scalfito il loro legame, al punto che ora, dopo mesi di distanza, si mostrano più unite che mai sui social.

Instagram Story di Rosalinda Cannavò

Approfondisci:

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: la crisi al GF Vip

Dayane Mello e la vita dopo il GF Vip: le parole su Rosalinda