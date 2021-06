Il catalogo di Netflix è in costante aggiornamento e subisce modifiche ogni mese con importanti novità ed anche con delle doverose rinunce. Anche per il mese di giugno si prospettano dei cambiamenti importanti ed alcuni titoli saluteranno la piattaforma di streaming perché saranno cancellati dal catalogo. Scopri quali tra serie tv e film hai la possibilità di gustare ancora fino al termine di giugno.

La lista dei titoli in scadenza su Netflix

Ogni nuovo mese su Netflix rappresenta l’occasione per poter gustare nuovi contenuti che sbarcano sul catalogo per la prima volta, come è accaduto anche nel mese di giugno.

Ma con l’arrivo di alcuni contenuti ce ne sono altri che salutano la piattaforma di streaming a causa dei diritti di distribuzione in scadenza.

Questo succederà anche nel mese di giugno e dovremo salutare tanti tra film, documentari e serie tv. Gli abbonati italiani dovranno infatti salutare tra gli altri film che hanno fatto la storia della comicità italiana come Fantozzi – Il ritorno o addirittura la storia del cinema mondiale come Via col vento.

Scopriamo ora tutti i titoli che spariranno dal catalogo di streaming e da quando non saranno più disponibili sulla piattaforma:

2 giugno

Time after time, film

4 giugno

Shark – Il primo squalo, film

5 Giugno

Farce , Film

, Film Freezer’s Campaign , Film

, Film From Japan to Egypt , Film

, Film It’s Okay Buddy , Film

, Film Ms.

Mammy , Film

, Film The Republic of Imbaba , Film

, Film The Thief and the Imbecile, Film

6 Giugno

Bleed- Più forte del destino , Film

, Film Dirt, Film

7 Giugno

Un nuovo capitalismo, Documentario

9 Giugno

LEGO Friends: La forza dell’amicizia, Serie tv

10 Giugno

Q Ball , Documentario

, Documentario Teen Titans GO! Il film, Film

11 Giugno

Don’t Crack Under Pressure , Documentario

, Documentario Don’t Crack Under Pressure 2 , Documentario

, Documentario Don’t Crack Under Pressure 3 , Documentario

, Documentario Magnetic , Documentario

, Documentario Nuit de la Glisse, Documentario

12 Giugno

Convict , Film

, Film FlimFlam , Film

, Film Savage Raghda , Film

, Film The Ant’s Scream , Film

, Film The Cell – la cellula , Film

, Film The Right One, Film

14 Giugno

Bellissime , Documentario

, Documentario Desconocido – Resa dei Cont , Film

, Film Fantozzi Il Ritorn , Film

, Film Jhon Rambo , Film

, Film LEGO House – Home of the Brick , Documentario

, Documentario Memory Games , Documentario

, Documentario Monopoly – The Bank of Luck , Film

, Film Non sposate le mie figlie , Film

, Film Ride , Film

, Film Thanks! , Film

, Film Ti ricordi di me ? , Film

, Film Via col vento , Film

, Film What Men Want, Film

15 Giugno

L’esorcismo di Hannah Grace , Film

, Film Lei è troppo per me, Film

16 Giugno

A cena con un cretino , Film

, Film The Chosen Ones, Film

17 Giugno

Bob Lazar: Area 51 e Flying Saucers, Documentario

18 Giugno

Noddy Toyland Detective, Serie Tv

19 Giugno

An Upper Egyptian , Film

, Film Bewlidered Bolbol , Film

, Film Good Luck , Film

, Film Reaction , Film

, Film The Chord , Film

, Film The Player , Film

, Film Three Quarters Decent , Film

, Film Unruly Friends ,Film

20 Giugno

L’uomo di neve , Film

, Film Salem: His sister’s Father, Film

21 Giugno

Strafatti in cucina, Talent show

22 Giugno