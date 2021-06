Chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i 3 amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane (19enne all’epoca dei fatti denunciati, l’estate 2019) che si sarebbe consumata, secondo quanto denunciato, a Porto Cervo.

Ciro Grillo e 3 amici indagati per stupro di gruppo: chiesto il rinvio a giudizio

I fatti contestati risalgono al luglio 2019, presunta vittima una ragazza di 19 anni in vacanza in Sardegna. I 4 giovani sono accusati di stupro di gruppo e a carico di 3 degli indagati, Grillo, Lauria e Capitta, riporta Ansa, ci sarebbe anche l’accusa di violenza sessuale nei confronti dell’amica della studentessa ritratta, secondo l’accusa mentre dormiva, in una serie di foto oscene.

L’udienza davanti al gup sarebbe stata fissata per il 25 giugno, e si attende la decisione del giudice su un eventuale processo.

Ciro Grillo sentito a Genova, altri 2 indagati avrebbe rinunciato a essere interrogati

Secondo quanto finora emerso, il figlio di Beppe Grillo sarebbe stato sentito dai carabinieri a Genova e avrebbe reso dichiarazioni spontanee. Oltre al ragazzo, riporta ancora l’Ansa, dovevano essere sentiti anche Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, ma i due avrebbero rinunciato a un nuovo interrogatorio.

Sul fronte delle indagini, stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa, gli avvocati difensori degli indagati starebbero conducendo accertamenti sulle celle telefoniche.

Le rispettive difese dei giovani punterebbero a definire con precisione i tempi di quella giornata di luglio 2019. Alcune settimane fa, Beppe Grillo aveva pubblicato un video sui suoi canali aprendo a uno strascico di polemiche. Il comico ha parlato di rapporto consenziente, tesi sostenuta dagli indagati, dicendo che la ragazza si sarebbe recata a fare kite surf tranquillamente e che aveva denunciato solo dopo 8 giorni.

Secondo la denuncia presentata dalla studentessa, riporta ancora l’Ansa, i 4 avrebbero abusato di lei dopo una serata trascorsa in compagnia.