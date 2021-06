Ieri sera si è conclusa l’Isola dei Famosi, con una puntata colma di emozioni e sentimenti. A far sognare il pubblico da casa c’è stato sicuramente l’incontro fra Ignazio Moser e la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che lo ha raggiunto in Honduras. Belen Rodriguez ha seguito il programma dal salotto di casa sua, commentando la diretta insieme ai suoi familiari. Poco prima dell’inizio della finale inoltre, la showgirl argentina ha voluto dedicare alcune parole a Moser, dando voce al suo “orgoglio di cognata”.

La dedica di Belen Rodriguez e Ingazio Moser

Fra i naufraghi che ieri sera si sono scontrati un’ultima volta per aggiudicarsi la vittoria dell’Isola dei Famosi c’era anche Ignazio Moser.

Il figlio del campione di ciclismo è da anni coinvolto in una relazione con Cecilia Rodriguez, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In questi giorni la sua fidanzata era volata alle Honduras per supportarlo nel corso della finale e ieri sera i due si sono riabbracciati dopo settimane di lontananza. Ad attendere il loro incontro non c’erano solamente i fan della coppia, ma anche la sorella di Cecilia, Belen Rodriguez.

Prima dell’inizio della diretta, la showgirl argentina ha condiviso fra le sue stories Instagram un’immagine di Ignazio, accompagnata da una dedica speciale.

“Sai che sono di poche parole-ha iniziato la modella- ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere “la tua cognata”. Belen ha infine concluso con una frase incoraggiante il suo breve ma significativo messaggio per il naufrago: “Sei stato un grande!!!”.

La dedica di Belen Rodriguez a Ignazio Moser

Fonte: Instagram

Belen Rodriguez commenta l’arrivo di Cecilia Rodriguez all’Isola

Nel corso della serata di ieri, Belen Rodriguez ha condiviso alcune stories riguardanti la finale dell’Isola dei Famosi.

In particolare, la modella ha voluto documentare l’arrivo della sorella a largo della spiaggia, riprendendo le immagini viste dal suo televisore. “Amore della mia vita, patatina” ha commentato teneramente mostrando Cecilia sulla barca. “No, no va beh Cecilia in mare sto male” ha poi aggiunto non appena la sorella si è tuffata in acqua. “Ha paura degli squali…vai Chechu!” l’ha incoraggiata entusiasta. Con lei nel salotto di casa c’era anche il figlio Santiago, ripreso da Belen stessa nei suoi video, e altri membri della famiglia Rodriguez.

Belen Rodriguez assiste all’incontro fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Qualche minuto più tardi, Belen è tornata ad aggiornare le sue stories pubblicando il video dell’incontro di Cecilia e Ignazio Moser.

Nelle immagini si vede lui seduto sulla spiaggia, che non appena scorge la sua fidanzata da lontano le corre incontro abbracciandola, per poi prenderla in braccio e baciarla. “Belli da morire” ha scritto la showgirl argentina, che questa volta non ha aggiunto commenti a voce.

Belen Rodriguez sulla mancata proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia

Come è ormai noto, subito dopo il loro incontro Ilary Blasi ha suggerito a Ignazo Moser di cogliere l’occasione per chiedere a Cecilia Rodriguez di sposarlo.

Il naufrago ha però declinato la proposta, spiegando di voler vivere un momento simile lontano dalle telecamere. Fra le stories di Belen Rodriguez non c’è traccia di questo particolare momento. Forse, comprendendo le intenzioni della coppia, la modella argentina ha voluto evitare di dare troppo spazio alla questione “proposta mancata”.