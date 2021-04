Tutti parlano di Ignazio Moser. Il ciclista, molto amato su Instagram, dove ha raggiunto quasi 1 milione di followers, adesso è pronto a sbarcare, come naufrago, sull’Isola dei Famosi, probabilmente l’isola da reality più amata d’Italia. Intanto impazza anche il gossip tra lui e Cecilia Rodriguez, la ormai famosa sorella della conduttrice e showgirl Belen.

Ignazio Moser: biografia e altezza

Ignazio Moser ha 28 anni ed è nato a Trento il 14 luglio 1992. È figlio del noto Francesco Moser, vincitore del Giro d’Italia e figura di spicco del ciclismo italiano, e di Carla Merz. La passione sportiva si è tramandata di padre in figlio, anche Ignazio, infatti, è uno sportivo ed è alto ben 190 cm.

Seguendo le orme del padre, ha iniziato fin da subito a pedalare vincendo anche gare importanti come la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polverini. Coltiva negli anni la sua passione per il ciclismo fino al 2014 quando decide di non competere più in nessuna gara, dedicandosi alle aziende vinicole del padre.

Chi è Ignazio Moser: carriera televisiva

Anche se all’inizio non pienamente supportato dai propri genitori decide di partecipare nel 2011 alla seconda edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, arrivando in semifinale.

Galeotta fu la casa del Gf: proprio lì infatti conosce e si innamora di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rdorguez e Jeremias, anche lui in gara nella Casa più spiata di Italia. La sua storia d’amore fa sognare e discutere per via del coinvolgimento di Francesco Monte, a quel tempo fidanzato proprio con la showgirl argentina.

Questa esperienza è stata il trampolino per il suo successo, conferendogli un grande successo in termini di popolarità sui social. Con Cecilia presenta anche la seconda edizione di EX on the Beach Italia su MTV, sostituendo Elettra Lamborghini che era stata conduttrice della prima edizione.

Di recente, è stato ospite della trasmissione Game of Games condotto da Simona Ventura su Rai2.

Ignazio Moser: l’amore per Cecilia

Come tutte le coppie che escono dai reality, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fin dalla fine del GFVIP avuto i riflettori puntati sulla loro storia.

Nel periodo in cui c’è stata la separazione tra la storica coppia Belen-Stefano De Martino si vociferava anche di un momento di crisi per Ignazio e Cecilia. Ma queste voci si sono rivelate infondate e l’amore tra i due sembra essersi ormai consolidato ed il matrimonio è molto vicino.

Avevano anche annunciato le nozze ma hanno dovuto rimandare a causa dell’incertezza dovuta al Covid-19 e all’imminente parto di Belen. Da vedere ora cosa accadrà all’Isola dei Famosi di cui, per ora, non si vede la fine. Nelle passate edizioni tutti e tre i fratelli Rodriguez (Belen, Cecilia e Jeremias) hanno partecipato a questo reality. Avranno dato qualche consiglio ad Ignazio per resistere alle dinamiche del gruppo e alla difficile vita da naufrago?