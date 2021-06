Arrivano sempre più insistenti le voci circa l’avvicendamento di Giancarlo Magalli con un nuovo volto al timone de I Fatti Vostri. Dopo gli ultimi rumors di qualche giorno fa, arrivano quelle che sembrano essere delle conferme quasi ufficiali. I fan della trasmissione ormai sono venuti a patti con l’addio di Giancarlo Magalli, che comunque rivedranno alla guida di un nuovo e diverso programma.

I Fatti Vostri e la caccia al sostituto di Magalli

Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di Giancarlo Magalli e dei suoi prossimi impegni in Rai, date le voci che vedevano il conduttore vicino ad un clamoroso allontanamento dalla trasmissione I Fatti Vostri che molti collegavano ormai quasi indissolubilmente al suo volto.

Le voci hanno preso sempre più corpo fino ad arrivare alle conferme, anche se un po’ enigmatiche, di qualche giorno fa, quando Magalli aveva salutato il pubblico dicendo: “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà. In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà“. Le sue parole avevano aperto la caccia al nuovo conduttore e anche alle speculazioni che vedevano la Rai ed il creatore e regista del programma Michele Guardì spulciare la rosa dei papabili successori.

Stando alle indiscrezioni avevamo riportato quasi per certe le conferme di Salvo Sottile e Umberto Broccoli nel ruolo di co-conduttori del programma che restava comunque in cerca di un volto che per richiesta della Rai dovrebbe essere femminile.

Il nuovo volto de I Fatti Vostri potrebbe essere Anna Falchi

I nomi sotto la lente di ingrandimento negli scorsi giorni erano moltissimi: da Veronica Maya, Gloria Guida, Monica Leofreddi e Marisa Laurito fino a Francesca Manzini, Emanuela Aureli, Gabriella Germani e Teresa Mannino.

Stando però alle indiscrezioni di TvBlog sembra che nulla di tutto ciò si possa verificare perché il sito ha lanciato un altro nome che sembra essere quello scelto in maniera definitiva: si tratterebbe di Anna Falchi.

Sarebbe dunque la bella conduttrice romana Anna Falchi la prossima conduttrice de I Fatti Vostri ad affiancare Salvo Sottile, Umberto Broccoli ed avrà la supervisione di Michele Guardì, per lo storico programma pronto a tornare con tante novità per la prossima stagione autunnale che avrà inizio a settembre su Rai2.

Nessun commento da parte di Anna Falchi, almeno via social e almeno per il momento.