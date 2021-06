Brando Giorgi non ha potuto proseguire la sua avventura sull’Isola dei Famosi a causa di un incidente all’occhio destro che lo ha costretto a ritornare in Italia. Dopo il delicato intervento, il naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi ora svela ai fan le sue attuali condizioni di salute.

Isola dei Famosi: Brando Giorgi e l’abbandono del reality

Brando Giorgi, durante il soggiorno all’Isola dei Famosi ha subito un grave incidente all’occhio destro. “Improvvisamente – spiega l’attore romano intervista da Nuovo – non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”. L’intervento è stato fortunatamente tempestivo e gli ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la sua vista.

“Ho rischiato grosso – racconta – se non si fosse intervenuti per tempo sarebbe stato più complesso fare l’operazione e avrei rischiato di perdere la vista dall’occhio destro”. Giorgi infatti ha avuto un grave distacco della retina e questo lo ha costretto ad abbandonare il reality. A malincuore dunque è tornato in Italia dove ha trascorso una lunga convalescenza. Ora, Brando Giorgi pare stare meglio e aggiorna i suoi fan in apprensione per lui.

Brando Giorgi: come sta ora l’attore

Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo, l’attore ha dichiarato: “Adesso sto meglio, ma non vedo ancora bene e spesso mi sembra che tutto giri attorno a me”.

Pare che l’incubo non sia ancora finito, quindi, e i suoi fan, ancora un po’ preoccupati, sperano di rivederlo presto sulla scena e perché no, magari anche in un altro reality.

Isola dei Famosi: Brando, Elisa e la “maledizione dell’occhio”

La maledizione dell’occhio, come è stata definita sul web, aveva tuttavia già colpito un concorrente dell’Isola. Si tratta di Elisa Isoardi, vittima anche lei di un incidente che l’ha costretta a tenere una benda sull’occhio per giorni.

Elisa è stata però più fortunata e, nonostante il grande spavento, ha potuto continuare lo stesso la sua avventura di naufraga.