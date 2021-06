Per la prima serata di oggi venerdì 11 giugno 2021 Canale 5 propone un film drammatico con due grandi interpreti come Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Il film del 2014 Una passione folle andrà in onda a partire dalle ore 21:35 circa. Tutto sulla trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Una folle passione: il cast con la grande coppia Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

Una folle passione (dal titolo in lingua originale Serena) è un film di genere drammatico del 2014 diretto da Susanne Bier, una regista e sceneggiatrice danese tornata alla ribalta recentemente per la serie tv di grande successo ed olto apprezzata dalla critica dal titolo The Undoing – Le verità non dette.

La pellicola è ispirata al romanzo di successo Serena dello scrittore Ron Rash e racconta in un dramma un’intensa storia d’amore ambientata negli anni ’20 in North Carolina.

Gli interpreti dei due protagonisti del film sono Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, divi del cinema statunitense e mondiale degli ultimi 15 anni. I due attori si trovano nuovamente a collaborare da protagonisti dopo il grande successo ottenuto con Il lato positivo, film apprezzato dalla critica che è valso il premio alla miglior attrice protagonista proprio a Jennifer Lawrence.

L’attore statunitense invece si conferma qui anche grande interprete drammatico dopo il grande successo riscontrato con la trilogia comica di Una notte da leoni.

Una folle passione: la trama del film in tv questa sera

George e Serena Pemberton sono una coppia di neo sposi che si trova nel North Carolina alla fine degli anni ’20 conosciutasi per una questione di affari legati al commercio del legno. I due infatti saranno presto alla guida di una impresa che lavora il legname e che diventerà un impero con il tempo.

Il loro amore folle sarà alla base del racconto che vedrà George macchiarsi anche di un brutto crimine che lo vedrà uccidere il suo socio in affari.

Così Serena nell’intento di proteggere il marito non sarà da meno e, scoperto che un loro operaio potrebbe incastrarlo, decide di attuare un piano altrettanto cruento. I due saranno legati dalle loro azioni folli in nome del loro amore che risulterà a tutti i telespettatori alquanto malato, soprattutto sul finale della pellicola.