Il modello Akash Kumar torna a scagliarsi contro l’ex naufrago Andrea Cerioli. Nonostante sia stato all’Isola dei Famosi per una sola settimana, Akash è stato protagonista di diverse discussioni in studio e al di fuori. Il modello ha spesso attaccato Cerioli per il suo percorso sull’Isola, toccando spesso anche argomenti personali. Tra i due lo scontro potrebbe continuare nei prossimi giorni, viste le dichiarazioni di Akash sull’ex tronista di Uomini e Donne.

Akash Kumar e il duro attacco ad Andrea Cerioli: le dichiarazioni

Ai microfoni di Novella2000, Akash, come di consueto, mostra tutto il suo temperamento e il suo essere diretto.

Che non abbia simpatia per Andrea Cerioli già si era visto in Honduras, ma questa volta l’attacco è ancora più tagliente. Infatti, il modello dichiara: “A me di quello che pensa Cerioli poco importa. Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne, con tutto il rispetto per la trasmissione. Io sono un modello professionista, ho lavorato con Giorgio Armani, tra un po’ mi vedrete nella nuova campagna pubblicitaria Keaton e sono il volto di Benetton. La mia carriera, Cerioli se la sogna. Che altro devo aggiungere?“.

L’accusa di Akash sulle foto Instagram

L’ex naufrago, durante l’intervista, non manca di lanciare una frecciatina anche all’aspetto fisico del secondo classificato di questa edizione dell‘Isola: “Con uno che modifica le foto sui social per apparire più bello non mi potrei mai rapportare.

È arrivato in Honduras completamente diverso. Nella mia vita non ho mai usato Photoshop. Il mio fisico è esattamente quello che avete visto in tv”.

La risposta sulla fidanzata di Andrea Cerioli

Akash Kumar ha inoltre commentato anche Arianna Cirrincione, fidanzata con Andrea Cerioli e influencer 26enne. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe accusato il modello di drogarsi: “Quando ho detto che lui si photoshoppa la sua fidanzata si è arrabbiata.

Questa donna mi ha attaccato dandomi del drogato. Ma come si permette? Io non ho mai fatto uso di stupefacenti. È una vera e propria diffamazione e non posso tollerarla. Perché lui ce l’ha con me? Forse mi teme, chissà“.

Akash Kumar abbandona lo studio dell’Isola dei Famosi

Akash Kumar è stato sicuramente il concorrente più chiacchierato di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il modello è stato, infatti, spesso al centro di polemiche e litigi sia con gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che con la conduttrice Ilary Blasi.

Proprio con quest’ultima Akash ha avuto a che dire spesso, tanto da arrivare a minacciare di abbandonare lo studio durante una diretta. Alla conduttrice il modello disse irritato: “Non c’è rispetto per me qua, se vuoi posso anche andare“.

