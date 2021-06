Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari Toro, il martedì che si presenterà alla vostra porta sembra essere segnato dalla brutta presenza della Luna e di Marte nei vostri piani astrali. Cercate, semplicemente, di limitarvi a fare lo stretto indispensabile, senza riempirvi di impegni e senza chiedere troppo a voi stessi.

Occhio anche a come vi approcciate agli altri, dovreste pretendere un po’ meno dalle persone che vi circondano per non incappare in brutti litigi che sembra esservi garantiti dagli astri. A fine giornata avvertirete un notevole peso sulle spalle, ma riposando passerà tutto!

Oroscopo Toro, 15 giugno: amore

La vostra giornata amorosa non sembra essere soggetta a grandissimi problemi, permettendo alle coppie di ritrovare un pochino di tranquillità.

Occhio solamente, appunto, alle vostre richieste e pretese, perché potreste indisporre il partner piuttosto facilmente, facendo sorgere un litigio che accentuerà ulteriormente la vostra stanchezza e mancanza di volontà. Nulla vi attende nel caso siate single, pazientate ancora un po’!

Oroscopo Toro, 15 giugno: lavoro

Sul lavoro, più che nella vita privata di martedì, dovrete cercare di tenere il più basso profilo possibile, limitandovi a svolgere esclusivamente lo stretto indispensabile. Di per sé, infatti, la giornata sembra essere abbastanza tranquilla e non dovrebbe mettervi di fronte a particolari sfide.

L’unico “problema” che affronterete è la stanchezza che vi anima e vi spinge a ricercare un po’ di relax.

Oroscopo Toro, 15 giugno: fortuna

Buono, almeno, l’influsso della Dea bendata della fortuna nel vostro martedì leggermente sottotono, carissimi amici del Toro. Sembra, infatti, che verso sera, o comunque dopo il turno lavorativo, la vostra dolce metà abbia in serbo qualcosa di gratificante per voi!