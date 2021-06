Vittorio Brumotti chi Ã¨: da concorrente dello Show dei Record a conduttore di Paperissima Sprint

Vittorio Brumotti, il conduttore, ciclista e campione di Bike Trial ligure classe 1980 torna al timone del programma estivo in onda su Canale 5, Paperissima Sprint. Il conduttore, entrato per 10 volte nel Guinness dei Primati per le sue notevoli prestazioni sportive, avrà al suo fianco le (quasi) ex- veline di Striscia la Notizia, Mikaela e Shaila.

Vittorio Brumotti, l’inizio in tv con lo Show dei record e la grande occasione con Striscia la Notizia

Nel 2008, Vittorio Brumotti partecipa come concorrente allo Show dei Record, il programma su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. È durante il programma che Vittorio Brumotti presenta il suo primo record.

Nello stesso anno, Brumotti inizia la sua avventura come inviato di Striscia la Notizia. Durante il programma in onda su Canale 5, Vittorio Brumotti girava in bici l’Italia al fianco del FAI per mostrare opere incompiute e meraviglie da tutelare.

Vittorio Brumotti, il paladino di Striscia la Notizia

Vittorio Brumotti, dopo diversi anni come inviato di Striscia la Notizia, ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua collaborazione. A partire dal 2017 Brumotti ha infatti iniziato una vera e propria battaglia contro la criminalità organizzata, denunciando numerose azioni criminali.

In veste di inviato di Striscia la Notizia, Brumotti si è reso noto per aver colto con le mani nel sacco chi occupava impropriamente i parcheggi destinati ai disabili. Proprio a seguito del suo impegno nella lotta per la giustizia e la legalità, il conduttore ligure è stato molto spesso attaccato fisicamente e minacciato.

Vittorio Brumotti e la conduzione di Paperissima Sprint

A partire dal 2011 a Vittorio Brumotti viene affidata la conduzione del programma estivo di Canale 5, Paperissima Sprint. Al suo fianco, fino al 2014, è presente Giorgia Palmas. La loro, però, non era solo una collaborazione professionale.

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas sono stati infatti una coppia dal 2012 al 2017. Oggi, i due sono entrambi impegnati con altre persone. Vittorio Brumotti ha una relazione, dal 2018, con Annachiara Zoppas mentre Giorgia Palmas si è sposata il 12 maggio 2021 con il campione di nuoto Filippo Magnini. Vittorio Brumotti è ora atteso in televisione proprio al timone di Paperissima Sprint che ripartirà questa sera, 14 giugno.