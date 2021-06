Oroscopo dell’estate 2021, giugno, luglio e agosto. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’estate 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Branko. Leggi anche le previsioni di:

Scopri anche cosa ti riservano gli astri per le giornate di oggi e domani!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

L’oroscopo dell’estate 2021 di Branko, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo estivo 2021 Ariete

Amici dell’Ariete, la vostra estate 2021, secondo le letture degli astri fatte da Branko, sembra essere praticamente tutta dedicata all’amore e ai bei sentimenti che risiedono nel vostro cuore!

Giugno sembra essere un mese di nuovi incontri e conoscenze, anche nel caso siate impegnati in una relazione, ma le nuove amicizie non andrebbero mai disdegnate! Luglio sarà il mese dell’amore a tutto tondo, che riempirà le vostre giornate e il vostro cuore, permettendo alle coppie di attuare un qualche piano per il futuro. Infine, agosto sembra volervi regalare un po’ di calma e tranquillità!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dell’Ariete

Oroscopo estivo 2021 Toro

Cari nati sotto il segno del Toro, la vostra estate 2021 inizierà con un paio di bastoni tra le ruote della vostra sfera sentimentale. Nulla di troppo marcato o doloroso, ma nel caso siate single attendete un pochino, almeno fino a luglio! Il secondo mese dell’estate, poi, sembra essere segnato da un qualche evento particolarmente brutto e negativo, che però non dovrebbe mettervi in posizioni scomode dato che andrò ad intaccare la vostra salute. Agosto ottimo per le coppie, ma ancor migliore per tutti voi single del segno, purché lasciate le paure fuori dalla vostra valigia!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Toro

Oroscopo estivo 2021 Gemelli

L’estate che attende voi amici dei Gemelli in questo 2021 sembra essere abbastanza tranquilla, segnata principalmente da ottime possibilità lavorative! Giugno, in particolare, dovrebbe riempirvi di idee vincenti e vantaggiose, che se attuate nel modo giusto potrebbero garantirvi quella tanto attesa e desiderata promozione! Luglio sarà particolarmente importante per la vostra sfera amorosa, riempiendo il vostro cuore con delle emozioni uniche e gratificanti!

Agosto, infine, sarà un mese abbastanza tranquillo, senza nessuno stravolgimento promesso dalle stelle!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dei Gemelli

Oroscopo estivo 2021 Cancro

Amici del Cancro, l’estate che si aprirà in questo vostro 2021, secondo le letture degli astri fatte da Branko, sembra partire con il freno a mano tirato. Giugno sarà un mese abbastanza monotono, senza nessuna grande influenza positiva o negativa per voi, ma all’insegna di quello che normalmente fate. Verso luglio le cose inizieranno a farsi più interessanti, iniziando a gratificarvi donandovi il modo per ottenere tutto quello che vi siete prefissati!

Agosto sarà il mese più importante per l’amore, dopo un paio di mesi deludenti per i single.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Cancro

Oroscopo estivo 2021 Leone

Carissimi nati sotto il segno del Leone, la vostra estate 2021 inizierà confermando il cielo particolare che già avete visto nel corso di maggio. Qualche alto e basso, pressoché in ogni campo, vi interesserà per tutto giugno, mentre da luglio le cose cominceranno a migliorare notevolmente. Un mese tranquillo per le coppie, e ricco di avventure e possibilità per i single. Da agosto, invece, dovrete ricominciare a pensare al lavoro, ma non preoccupatevi perché gli astri sembrano voler sostenere proprio questo ambito!

Un buonissimo livello di felicità per tutti vi accompagnerà in tutti e tre i mesi!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Leone

Oroscopo estivo 2021 Vergine

Amici della Vergine, la vostra estate 2021 sembra iniziare solamente a partire da luglio, dopo un giugno particolarmente faticoso. Ad essere particolarmente intaccata sarà la vostra sfera lavorativa, e potreste anche essere spinti dagli astri a lasciare la vostra insoddisfacente carriera, ma state attenti a quello che decidete, non sarete così tanto lucidi come credete. Luglio sarà caratterizzato da un buon livello di salute, che porterà anche una rinnovata dose di lucidità per affrontare i problemi. Agosto mese al top della forma, in qualsiasi ambito, regalatevi una bella vacanza!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo della Vergine

Oroscopo estivo 2021 Bilancia

Cari amici della Bilancia, la lettura degli astri che interesseranno la vostra estate 2021, a cura di Branko, sembra garantirvi la brutta presenza di Venere per tutto giugno, che potrebbe portare diversi problemi per la sfera amorosa, ma nulla di drastico. Nel caso riusciste a conservare la vostra relazione fino a luglio, preparatevi ad affrontare una faticosa sfida nei primi giorni del mese. Agosto sarà, poi, un mese abbastanza risolutivo per tutti i problemi affrontati fino a quel punto, garantendovi una buonissima dose di tranquillità!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo della Bilancia

Oroscopo estivo 2021 Scorpione

Carissimi Scorpione, la vostra estate 2021 sembra essere segnata ed attraversata da un ottimo filone di possibilità e opportunità! Giugno segnerà l’ingresso di Giove nei vostri piani astrali, portando una certa aria di rinnovamento sia per le coppie stabili un po’ soggette alla monotonia, sia a voi amici single che da tempo inseguite una relazione stabile. Luglio sarà poi un mese di stasi abbastanza marcata, dove però non dovrete mollare ma continuare a combattere per inseguire i vostri obbiettivi. Agosto vi investirà con una buona tranquillità, partite e dimenticate l’ultimo anno!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dello Scorpione

Oroscopo estivo 2021 Sagittario

Voi nati sotto il segno del Sagittario sembrate essere davanti ad un’estate, in questo 2021, caratterizzata da un portentoso stato di salute, oltre che da un’ottima quantità di energie psicofisiche! Certo non mancheranno momento di tensione e agitazione, soprattutto attorno all’inizio di luglio. Agosto, poi, sarà il mese migliore della vostra estate, pieno di incontri e nuove conoscenze per tutti voi amici single. Le coppie, però, non dovrebbero perdere l’occasione per saldare profondamente il loro legame!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Sagittario

Oroscopo estivo 2021 Capricorno

Cari Capricorno, dalle letture di Branko degli astri che caratterizzeranno la vostra estate 2021, sembrano emergere alcune situazioni abbastanza interessanti. Un buonissimo ed alto livello di affettuosità renderà il vostro giugno un periodo fantastico per amare, specialmente nel caso in cui siate single! Luglio sarà pieno di sole e divertimento per voi, ma se aveste intrapreso una nuova relazione sentimentale allora cercate di non trascurare il partner, perché agosto potrebbe rendere il vostro rapporto veramente profondo e gratificante!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Capricorno

Oroscopo estivo 2021 Acquario

Voi nati sotto il segno dell’Acquario dovreste trovarvi davanti ad un particolarmente lungo, ovviamente in senso metaforico, fatto da pochissime possibilità ed emozioni. Tenete duro fino a luglio, specialmente nel caso in cui siate single alla ricerca dell’amore eterno. Anche se cercaste una o più avventure, luglio sarà il mese migliore per cercare di ottenerle, quindi non riempitevi inutilmente di lavoro, anche perché non otterrete nulla in questo campo almeno fino a fine agosto. Occhio al cielo che vi accoglierà in quest’ultimo mese, perché partirà con delle nuvole veramente brutte.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dell’Acquario

Oroscopo estivo 2021 Pesci

Infine, cari Pesci, le letture degli astri da parte di Branko, per la vostra estate del 2021 sembrano mettervi in alcune brutte posizioni, almeno fino ad agosto. Giugno sarà un mese faticoso per l’amore, ma decisamente gratificante per il lavoro, cercate di mantenere alto il vostro impegno per non perdere le occasioni offerte dagli astri. Luglio, invece, sarà l’esatto contrario, gratificando soprattutto voi amici single del segno! Se giungerete fino ad agosto ancora tutti interi, allora non vi rimarrebbe che spegnere il pc e il cellulare, godervi il bel sole che vi scalderà e rilassarvi!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dei Pesci