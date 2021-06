Oroscopo dell’estate 2021, giugno, luglio e agosto. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’estate 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Simon & the Stars. Leggi anche le previsioni di:

Oroscopo estivo 2021 Ariete

Amici dell’Ariete, secondo la lettura di Simon degli astri che vi aspettano in questa estate 2021, sembrate iniziare con il botto per quanto riguarda la sfera lavorativa! In particolare, giugno sarà un fantastico mese per gli affari, mentre fino a circa metà luglio vi saranno garantite delle ottime opportunità per fare carriera. Poi, finalmente, dopo questa gratificante corsa lavorativa, sarà il momento di pensare un po’ all’amore, nel corso di un agosto veramente infuocato!

Oroscopo estivo 2021 Toro

Cari Toro, i vostri astri per l’estate del 2021 sembrano volervi spingere ad un po’ di auto riflessione, sulla vostra vita, su quello che avete ottenuto fino a questo punto dell’anno e, soprattutto, sull’amore!

A giugno sembrate potervi trovare davanti a qualche buona opportunità, ma sarà anche importante sapersi scegliere per dedicare le vostre attenzioni solo a chi le meriti veramente. Dopo un luglio per saldare il vostro rapporto, ad agosto vi aspetteranno già le prime piccole turbolenze, ma le soluzioni sono più semplici di quanto crediate!

Oroscopo estivo 2021 Gemelli

L’estate cha aspetta voi amici dei Gemelli sembrano volervi offrire inizialmente qualcosa di sostanzioso per la sfera amorosa, mentre poi verrà il momento in cui riflettere un po’ e recuperare.

Dopo le buone conoscenze che vi saranno garantite nel mese di giugno, a luglio dovrete prestare un po’ di attenzione in più alle scelte che fate e alle decisioni che prendete, ricordatevi che è sempre importante ascoltare gli altri! Occhio solo ad agosto, forse il mese con più stanchezza di tutto questo 2021, riposatevi per ripartire al massimo dopo le ferie.

Oroscopo estivo 2021 Cancro

Voi del Cancro dovreste trovarvi davanti ad un’estate 2021 abbastanza risolutiva per qualche problema che da tempo vi portate dietro.

In particolare, giugno sembra portarvi una soluzione di un qualcosa che esce dalle vostre possibilità, come un contenzioso legale, oppure il referto di un qualche tipo di analisi che da tempo vi rannuvola l’umore. Se state pensando all’amore, non aspettatevi un granché, ma agosto sembra essere per voi un mese veramente buono per il lavoro. È arrivato il momento di cambiare aria, ritrovando il piacere che il lavoro può donare!

Oroscopo estivo 2021 Leone

Amici del Leone, l’estate che vi si parerà davanti in questo 2021 sembra essere abbastanza gratificante sia per il lavoro che per l’amore! Nel secondo caso, il periodo più importante sarà tra la fine di giugno e metà luglio, cercate di approfittarne nel caso siate single e sognate una storia d’amore con i fiocchi! Per il lavoro, dopo alcune settimane forse un po’ faticose, verso la fine di luglio vi porterà alla chiusura di un accordo veramente molto vantaggioso. Agosto sarà poi il momento in cui ridiscutere con i vostri superiori i termini del vostro contratto!

Oroscopo estivo 2021 Vergine

Cari nati sotto il segno della Vergine, la lettura di Simon degli astri che vi accompagneranno in questa estate 2021 promette ottime situazioni specialmente nella sfera amorosa. Giugno sarà un mese importante per voi coppie per risolvere tutte quelle piccole incomprensioni e i problemi che sono sorti nel corso della primavera, progettando poi una bella vacanza assieme! Agosto sarà importante per tutti voi amici single, ma fino ad allora non sembra esserci nulla di troppo serio per voi. Il lavoro dovrebbe procedere bene lungo tutto il periodo estivo!

Oroscopo estivo 2021 Bilancia

Amici della Bilancia, la vostra estate 2021 non sembra iniziare proprio al massimo della forma, causandovi un paio di fatiche eccessive. In particolare, sia nel vostro privato che sul posto di lavoro sarà importante fare in modo che le vostre opinioni vengano ascoltate, ristabilendo un po’ la fiducia in voi stessi in vista di un luglio più tranquillo! Se riusciste a fare ciò, vedrete che agosto sarà un mese veramente importante, in cui i vostri sentimenti avranno un ruolo fondamentale da protagonisti! Voi single riscoprirete il piacere dell’amore, innamorandovi come non capitava ormai da troppo tempo.

Oroscopo estivo 2021 Scorpione

Carissimi nati sotto il segno dello Scorpione, siete pronti a vivere un’emozionante estate in questo 2021 di riprese e recupero?! Secondo le letture degli astri di Simon il vostro oroscopo estivo vi promette un giugno vantaggioso sotto il punto di vista lavorativo, segnato dalla chiusura di alcuni accordi e contratti che vi permetteranno, in breve tempo, di fare qualche salto avanti nella vostra carriera. Tuttavia, pazientate almeno fino a luglio prima di provare a guadagnarvi quella promozione che sognate ormai da troppo tempo!

Oroscopo estivo 2021 Sagittario

L’estate del 2021, per voi del Sagittario, sembra ingranare in maniera decisamente lenta e travagliata, ma da luglio numerosi riflettori saranno puntati su di voi e sulla vostra strada verso il successo, in amore ma anche sul lavoro! Luglio, in particolare, sarà fondamentale per rendere stabili e sicure le vostre scelte e decisioni, anche quelle prese ormai da tempo. Agosto, invece, sarà il mese dedicato al lavoro, con una serie di accordi e affari decisamente vantaggiosi per voi, ma anche, e soprattutto, per la vostra carriera! Voi single siate pazienti, qualcosa potrebbe interessarvi, ma non se ci pensaste costantemente, facendovene un problema.

Oroscopo estivo 2021 Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra estate del 2021 vi riempirà di ottime possibilità in amore, essendo un periodo completamente dedicato ai bei sentimenti che vi animano! Non aspettatevi grandissime possibilità lavorative, ma con tutti questi sentimenti ed emozioni, non dovreste neppure pensare più di molto alla vostra carriera! Dopo un giugno ottimo per le coppie, luglio sarà il mese in cui voi single dovrete darvi più da fare. Infine, agosto sarà il mese più indicato per saldare il vostro rapporto, garantendovi un autunno decisamente buono!

Oroscopo estivo 2021 Acquario

Voi dell’Acquario dovreste vivere un’estate abbastanza simile a quella dei Capricorno, segnata principalmente da ottime possibilità amorose! Giugno faticherà ad ingranare la marcia giusta, ma almeno sarete pieni di energie da impegnare sul lavoro. A luglio poi dimenticate la carriera e tutti questi aspetti pratici, abbracciando a piene braccia tutte quelle opportunità che vi verranno offerte in amore. Forse, però, le coppie che nascono in questo luglio sono destinate a dirsi addio prima dell’inverno, ma non tiratevi comunque indietro!

Oroscopo estivo 2021 Pesci

Infine, la lettura di Simon delle stelle che caratterizzeranno la vostra estate 2021, cari Pesci, sembra suggerire un inizio abbastanza impegnativo e di corsa. Soprattutto sul lavoro sarete spronati a dare sempre di più inseguendo un traguardo che, forse, prima del ritorno del freddo riuscirete ad ottenere! Datevi da fare, aspettando la metà di luglio prima di provare a cambiare la vostra sfera amorosa. Agosto, poi, sarà completamente dedicato al riposo, quindi prendetevi le ferie in questo periodo e partite verso la tranquillità!

