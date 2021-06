Sono trascorsi ormai quasi 10 giorni dalla fine della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e come i suoi compagni di avventura, il vincitore Awed sta vivendo il periodo di quarantena obbligatorio per il suo ritorno dalle Honduras. Il giovane youtuber cerca di trascorrere il tempo interagendo con i fan che per mesi lo hanno supportato nel reality. Proprio nelle ultime ore, Awed ha accettato di rispondere ad alcune domande dei suoi follower via Instagram, rivelando dettagli inediti sulla sua esperienza nel programma di Canale 5.

Awed dopo L’Isola dei Famosi: “Non mi manca”

I reality show di Canale 5 di questa stagione televisiva si sono concluse con due vittorie per certi aspetti molto simili.

Tanto il Grande Fratello Vip quanto L’Isola dei Famosi infatti hanno visto il trionfo di un giovane proveniente dal mondo dei social. Se per la trasmissione di Signorini il premio finale è andato a Tommaso Zorzi, le spiagge delle Honduras hanno trovato il loro vincitore in Awed, alias Simone Paciello. Adesso che è tornato a casa, lo youtuber cerca di ingannare il tempo della quarantena obbligatoria. Poche ore fa ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan via Instagram. Sono trascorse ormai più di 24 ore dalla pubblicazione delle stories contenenti le sue osservazioni, ma ComingSoon.it ha riportato parte delle sue parole.

A quanto pare, ripensando all’esperienza all’Isola, Awed non avrebbe nascosto il grande sollievo provato in questi giorni, dopo settimane davvero difficili. “Non mi manca la vita sull’ Isola, non mi manca il poter mangiare 25 gr di riso al giorno– avrebbe ammesso sincero- non mi manca il fatto di non potermi lavare, di dormire per terra, di litigare con tutti per delle banalità, di sporzionare il cocco, non mi mancano questi aspetti”.

La confessione di Awed: “Non lo rifarei più”

Pur definendo la sua partecipazione al reality “un viaggio bellissimo”, Paciello avrebbe poi ammesso che non accetterebbe nuovamente di sottoporsi a una simile esperienza.

“Non lo rifarei mai più” avrebbe infatti detto, rivelando di aver vissuto momenti davvero complessi. “Non mi sarei fermato neanche sulla seconda isola, non l’avrei fatto ma sarei andato a casa” avrebbe infine aggiunto. Awed ha infatti spiegato che avrebbe declinato questa proposta qualora fosse arrivata.



Awed e il giorno peggiore all’Isola: la rivelazione

Fra le altre domande alla quale Awed avrebbe risposto, ve ne sarebbe una riguardante quello che sarebbe stato il giorno peggiore della sua permanenza alle Honduras.

“Dopo alcune settimane di permanenza sull’Isola sono sbarcati gli arrivisti e Ignazio Moser– ha ricordato- quando sono arrivati gli arrivisti è stato il giorno peggiore della mia vita”. Paciello ha poi rivelato il motivo di questa sensazione provata al momento dello sbarco dei nuovi compagni di avventura. “Mentalmente iniziavo a contare quante puntate mancassero in base a quanti concorrenti fossero rimasti sull’isola. Sono arrivati loro, quattro concorrenti nuovi più Ignazio significavano altre cinque settimane e stavo per piangere” ha spiegato.

Nonostante lo sconforto provato alla notizia di dover trascorrere ancora più di un mese all’Isola, Awed non ha comunque mai perso consensi. Il suo pubblico l’ha infatti continuato a sostenere, fino a fargli conquistare la vittoria.

Il pensiero di Awed sulla vittoria: il trionfo inatteso

Proprio parlando del gradino più alto del podio del reality, conquistato al termine della finale dell’Isola dei Famosi, Awed avrebbe ammesso di non aver mai pensato di poter tornare a casa trionfante. “Sono sincero– avrebbe rivelato- non pensavo di poter vincere, il mio più grande obiettivo era quello di arrivare in finale, sono stato orgoglioso di questo”.

Nonostante non nutrisse grandi speranze sulla possibilità di vincere il reality, Paciello avrebbe comunque chiarito di aver immaginato il possibile esito della finale: “Ci sarei rimasto malissimo se fossi uscito per primo, però ero sicuro di arrivare terzo e uscire con Cerioli”.

