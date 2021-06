Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari amici del Sagittario, ancora delle brutte notizie per voi in questo giovedì. Mercurio in opposizione, infatti, sembra voler rallentare o addirittura far fallire un qualche vostro progetto, piano o accordo, rovinandovi notevolmente l’umore e la giornata, ma per fortuna presto abbandonerà la sua posizione negativa!

Se possibile, evitate qualche impegno lavorativo, cercando anche di non ricoprirvi di mansioni che potrebbero farvi tracollare in un nulla di fatto a fine giornata. Occhio anche alle spese, il momento economico non è dei migliori e forse sprecare risparmi potrebbe essere una pessima idea.

Oroscopo Sagittario, 17 giugno: amore

La giornata amorosa, almeno per voi amici impegnati in una relazione stabile, sembra essere abbastanza buona, senza grandi novità positive o negative.

Il generale clima di serenità della vostra coppia, in serata, vi permetterà di dimenticare tutti i problemi e le sfide affrontati nel corso di questa impegnativa giornata. Nulla di nuovo per voi single, approfittatene per stare a casa a riposare!

Oroscopo Sagittario, 17 giugno: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, Mercurio tenderà a rendervele abbastanza impegnativa e complicata. Non sarete particolarmente in grado di portare avanti i progetti che avete avviato e magari potreste decidere di lasciarli un attimo da parte per non rischiare di comprometterne la riuscita futura.

Evitate di stipulare accordi, potrebbero non essere vantaggiosi, ed evitate anche di affidarvi con sicurezza a qualcuno che non conoscete così tanto bene.

Oroscopo Sagittario, 17 giugno: fortuna

Infine, da parte della Dea bendata della fortuna, in questo impegnativo giovedì, non sembra attendervi nulla di troppo gratificante, cari amici del Sagittario. Evitate, magari, direttamente di pensarci e non ve ne renderete neppure conto!