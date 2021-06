Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La vostra giornata di venerdì sembra essere decisamente grandiosa, carissimi amici della Bilancia! Certo, la Luna non si trova in una posizione esattamente buona e vantaggiosa per voi, così come neppure Venere, ma dall’altra parte il Sole e Mercurio, assieme al buon Marte, sembrano poterne limitare ampiamente gli effetti!

In questa giornata potrebbe rivelarsi particolarmente utile l’aiuto di qualcuno, mentre sarà anche necessario che evitiate di impegnarvi in discussioni e litigi che non vi riguardano direttamente.

Oroscopo Bilancia, 18 giugno: amore

L’amore non sembra essere gratificato o intaccato da nessun particolare transito in questa bella giornata! Nel caso siate impegnati, ricordatevi solo di dedicare del tempo alla vostra dolce metà, perché la voglia di impegnarvi sul lavoro è tanta, ma non dovreste mai dimenticare chi vi aspetta a casa con le braccia aperte, pronto ad accogliervi!

Voi single, invece, potreste comunque provare a vedere cose vi riserva il destino, uscendo e conscendo un po’ di gente!

Oroscopo Bilancia, 18 giugno: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia, sembrate essere davanti ad una sorta di periodo di consolidamento delle vostre iniziative! Riuscirete, già a partire da questo venerdì a gettare delle solide basi per dare il via ad un ricco e florido futuro fatto di opportunità!

Se da tempo state inseguendo un traguardo, ormai dovreste riuscire quasi a vederlo limpidamente al vostro orizzonte, fate l’ultimo sforzo che siete ormai arrivati!

Oroscopo Bilancia, 18 giugno: fortuna

Abbastanza buona la fortuna in questa positiva e solare giornata, carissimi amici della Bilancia! Come spesso capita, però, non si capisce per nulla dove e come sia intenzionata ad influenzarvi, quindi scopritelo voi o lasciatevi sorprendere!