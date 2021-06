Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, la vostra giornata di venerdì sembra essere segnata dal buon transito della Luna che favorisce i guadagni economici. Tuttavia, dall’altra parte avrete Venere negativa, che in questo caso sembra volervi spingere ad un paio di delicate spese extra. Ecco, quindi, che non risulta semplice capire se dovrete spendere o riuscirete a mettere qualcosa da parte, ma in ogni caso non preoccupatevi!

Un piccolo litigio potrebbe intaccare la sfera famigliare, ma Marte vi permetterà di risolverlo senza problemi o fatiche!

Oroscopo Leone, 18 giugno: amore

Sotto il piano amoroso non sembra interessarvi grandi transiti in questa giornata, soprattutto nel caso siate impegnati in una relazione.

Affrontate la giornata con la vostra dolce metà, quel che sarà, lo scoprirete, ma nulla di negativo vi attende! Voi single del Leone, invece, sembrate poter contare su di una fantastica seduttività che quasi sicuramente mi permetterà di brillare nei vostri approcci con gli altri, in particolare con gli estranei, donandovi delle buonissime possibilità!

Oroscopo Leone, 18 giugno: lavoro

Il lavoro sembra procedere più o meno similmente alla vita amorosa, in questo venerdì. Non aspettatevi grandissime possibilità per giungere ai vostri traguardi e neppure per brillare agli occhi dei superiori.

Tuttavia, se la Luna portasse veramente i suoi guadagni extra, sembra possibile che questi siano proprio all’interno della sfera lavorativa, magari come premio per i grandissimi sforzi che avete fatto nell’ultimo periodo!

Oroscopo Leone, 18 giugno: fortuna

Discreto l’influsso della fortuna nella vostra giornata, garantitavi più dalla Luna che dalla Dea bendata stessa, cari Leone! Al più, però, vi attendono solo quei buoni guadagni extra, forse limitati dalla brutta presenza di Venere.