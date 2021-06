Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari amici dei Pesci, il venerdì che sta per aprirsi al vostro cospetto è segnato dalla decisamente brutta presenza della Luna in opposizione. Non sembrate essere particolarmente felici e sereni in giornata, ma entro un paio di giorni tornerete alla normalità, non preoccupatevi! Cercate solo di non stare lì a pensare costantemente al vostro malessere interiore per non rischiare di accentuarlo ulteriormente.

Andate avanti lungo la vostra strada, qualsiasi essa sia, e vedrete che nulla di troppo brutto vi capiterà! Ottima giornata, però, per l’amore!

Oroscopo Pesci, 18 giugno: amore

La giornata amorosa sembra essere resa lieta dal buonissimo transito di Venere nella vostra orbita celeste, cari amici dei Pesci!

Nel caso siate impegnati, in giornata dovreste sentirvi più liberi di esprimere quello che avete dentro, avanzando anche un paio di richieste particolari alla vostra dolce metà, cha saprà accoglierle e soddisfarle! Voi single avrete una gran voglia di conoscere qualcuno, cosa aspettate a prepararvi ed uscire?!

Oroscopo Pesci, 18 giugno: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa, carissimi Pesci, perché Mercurio vi annebbia un po’ la strada rendendovela leggermente travagliata. Alcuni affari potrebbero concludersi con nulla di fatto, mentre una piccola discussione potrebbe scoppiare con un superiore.

Tuttavia, anche in questo brutto clima, dovreste riuscire ad inseguire in maniera piuttosto efficiente i vostri bei traguardi per il futuro!

Oroscopo Pesci, 18 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna in qualche modo vuole esservi di sostegno in questa faticosa giornata, amici dei Pesci! Grazie a lei, infatti, dovreste riuscire a superare facilmente un paio di quegli ostacoli che vi si pareranno davanti in giornata.