Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La vostra giornata di venerdì sembra essere segnata da alcuni momenti di tensione particolarmente marcata, a causa della brutta presenza della Luna nei vostri piani astrali. Forse dovrete anche far fronte ad un paio di ritardi sul posto di lavoro, o ad alcuni appuntamenti che sembrano poter saltare.

Sarà importante, per un paio di giorni, evitare di impegnarvi troppo, soprattutto sul posto di lavoro, perché tanto i traguardi non sono affatto vicini. Evitate di essere pedanti o di avanzare troppe richieste alla vostra dolce metà.

Oroscopo Sagittario, 18 giugno: amore

Nel corso di questo venerdì, cari amici del Sagittario impegnati in una relazione stabile, sarà necessario limitare al minimo le richieste che avanzate al partner.

L’idea migliore potrebbe essere, nel caso abbiate qualcosa da ridire, farlo con tutta la calma del caso, senza farvi trascinare dal nervosismo e cercando una soluzione che possa mettere in accordo tutti e due! Nulla, però, si prospetta per voi amici single.

Oroscopo Sagittario, 18 giugno: lavoro

Anche la sfera lavorativa si presenterà in maniera abbastanza simile a quella amorosa. L’importante sarà evitare di farvi carico di troppe mansioni e progetti, per non rischiare di essere inconcludenti. Occhio soprattutto a quei piccoli inconvenienti che potrebbero rovinarvi la giornata, come un appuntamento che salta, o un progetto che tracolla in un fallimento.

Presto tutto migliorerà, non preoccupatevi!

Oroscopo Sagittario, 18 giugno: fortuna

Buono, infine, l’influsso della Dea bendata della fortuna che sembra volervi donare, verso sera, una bella emozione! Forse da parte di uno sconosciuto, o forse della vostra dolce metà, sta a voi scoprirlo ed esserne gratificati, cari Sagittario!