Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, la giornata che si prospetta al vostro orizzonte di venerdì sembra essere leggermente complicata per l’aspetto lavorativo. La causa sembra essere l’opposizione di Mercurio, che vi rende ancora una volta nervosi e pieni di stress. Seppur idee, guadagni e progetti non andranno particolarmente bene, almeno potrete contare sulla Luna e Venere che rendono i vostri rapporti sociali lieti e sereni, permettendovi di conoscere anche un paio di nuove persone!

Oroscopo Scorpione, 18 giugno: amore

Voi single dello Scorpione in questa giornata dovreste proprio evitare di stare fermi ad aspettare che sia l’amore a piovervi addosso. Agendo, uscendo e mostrandovi agli altri, in questo bel venerdì, dovreste facilmente riuscire a conoscere qualcuno, entrandoci anche abbastanza in sintonia!

Con il tempo e un po’ di dedizione vostra e sua, potreste dare vita ad una relazione abbastanza gratificante, che potrebbe anche essere decisamente duratura!

Oroscopo Scorpione, 18 giugno: lavoro

Occhio, però, al lavoro che sembra essere interessato da tutti i transiti negativi che caratterizzano il vostro venerdì, cari Scorpione. Non vi attende nulla di troppo problematico o preoccupante, state tranquilli, ma la vostra produttività non godrà di un gran momento, così come faticherete abbastanza a portare avanti idee, piani e progetti.

Nulla di cui preoccuparsi, per ora limitatevi a pensare all’amore!

Oroscopo Scorpione, 18 giugno: fortuna

Infine, la Dea bendata della fortuna sembra essere leggermente distratta rispetto a voi, cari amici nati sotto lo Scorpione. Cercate, semplicemente, di non pensarci, siete voi gli artefici del vostro futuro, non la fortuna!