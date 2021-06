Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi amici dell’Ariete, il sabato che vi attende sembra configurarsi all’incirca come il venerdì, segnato dagli stessi identici transiti che manterranno un’influenza simile! Seppur vi sarà ancora difficile portare avanti i bei progetti che state coltivando sul lavoro, potrete almeno completare senza alcuna difficoltà compiti e mansioni classici.

In amore, se la vostra relazione sta attraversando un momento di crisi, cercate di tenere alta la guarda perché sembra interessarvi un importante litigio con la vostra dolce metà.

Oroscopo Ariete, 19 giugno: amore

Voi che da tempo siete impegnati in una relazione stabile, ma che ultimamente si trova in un momento di crisi, state attenti al sabato che vi si parerà davanti.

Il rischio concreto è che tutte quelle questioni che non vanno bene tornino a galla, dando vita ad un brutto litigo che potrà rovinarvi notevolmente l’umore. Voi single dell’Ariete, seppur abbiate molta voglia di trovare l’amore, non sembrate contare su grandi opportunità.

Oroscopo Ariete, 19 giugno: lavoro

Il lavoro procederà abbastanza bene in questa giornata tutto sommato positiva, cari amici dell’Ariete! State solo attenti ai progetti a lungo termine che avete in ballo, perché in questo sabato non sembrano poter fare degli importanti passi avanti, ma piuttosto subire dei tracolli piuttosto fastidiosi.

Meglio accantonarli un attimo, tornando poi a considerarli solamente lunedì, dopo il risposo domenicale!

Oroscopo Ariete, 19 giugno: fortuna

Buona l’influenza che la Dea bendata della fortuna vuole offrirvi in questo sabato, amici nati sotto il segno dell’Ariete! Tuttavia, oltre ad essere buona è anche piuttosto incerta, e per ora non è chiaro come vorrà farvi avvertire il suo influsso.