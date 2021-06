Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, quello che vi accoglierà in questo sabato sembra essere un cielo veramente buono! Dovreste poter contare su un generale rinnovamento della vostra forza di volontà, mentre riuscirete anche a superare alcuni di quei problemi di salute che ultimamente vi infastidiscono.

Marte sarà veramente in splendido aspetto nella vostra orbita celeste, garantendovi vitalità e creatività, ma anche buonumore e benessere! L’opposizione di Saturno, invece, dovrebbe guidarvi verso un rinnovamento in uno degli aspetti della vostra vita.

Oroscopo Leone, 19 giugno: amore

Cari Leone impegnati, in questa giornata di sabato dovrete far fronte a Venere in opposizione per la vostra sfera amorosa.

Non dovrebbe causare grossi problemi, non preoccupatevi, forse potrebbe far scaturire un piccolo litigio, ma sarà funzionale alla risoluzione di un problema che interessa la vostra coppia. Affrontate l’eventuale litigio con la calma del caso e ne uscirete piuttosto in fretta, senza grosse ripercussioni!

Oroscopo Leone, 19 giugno: lavoro

Abbastanza bene anche sul posto di lavoro, soprattutto nel caso svolgiate una professione connessa alla creatività! Oltre a questo, il generale buonumore che vi riempi il cuore in questo sabato, dovrebbe in ogni caso guidarvi verso una notevole voglia di impegnavi!

Non si può escludere che in giornata raggiungiate anche qualche importante traguardo, sentendovi poi estremamente gratificati verso la fine del turno!

Oroscopo Leone, 19 giugno: fortuna

Da parte della fortuna sembrate potervi aspettare un buon aiuto in questa giornata di sabato, amici nati sotto il Leone! Forse, infatti, sarà lei a farvi affrontare con tranquillità quel possibile litigio in amore!