Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari amici del Sagittario, quella di sabato sembra essere, purtroppo, una pessima giornata per voi, segnata da alcuni transiti decisamente negativi. In particolare, saranno il Sole, Mercurio e la Luna a rovinarvi la giornata, abbassando drasticamente il livello del vostro umore e dell’attenzione che potreste porre sul lavoro.

Nel caso vi fosse possibile, evitate gli impegni importanti, cerando di passare la giornata in tranquillità a casa. Occhio agli affari che potreste concludere sul lavoro.

Oroscopo Sagittario, 19 giugno: amore

La giornata amorosa non sembra volervi mettere in alcuna brutta situazione, carissimi amici del Sagittario. Nel caso siate impegnati, però, avvertirete un notevole senso di infelicità, non motivato o giustificato da qualcosa, ma solamente dal vostro umore alterato.

Ecco, quindi, che diventa importante evitare di sollevare questioni con la vostra dolce metà, magari evitando anche di vedervi per questa giornata, nel caso vi sentiate troppo oppressi dal vostro umore.

Oroscopo Sagittario, 19 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, non potrete godere di un gran livello di attenzione, e neppure su di una buona voglia di impegnarvi. Nel caso poteste farlo, evitate di andare a lavorare in questa giornata, più per non rovinarvi ulteriormente l’umore che per evitare le ripercussioni, che in ogni caso non dovrebbero arrivare, state tranquilli!

Se decideste di stare a casa, dedicatevi un po’ a voi stessi, non ve ne pentirete!

Oroscopo Sagittario, 19 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna in questo contesto abbastanza impegnativo e negativo per voi non riesce a ritagliarsi una grande influenza nella vostra giornata, cari amici del Sagittario. Evitate di farci troppo affidamento o di sperarci.