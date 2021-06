Sugli schermi di Italia 1 torna il sequel di un grande classico dell’animazione moderna che ha segnato un’epoca rivoluzionando le storie per bambini e famiglie. Il film Shrek 2, secondo capitolo dell’omonima saga della casa di produzione Dreamworks, va in onda sabato 19 giugno alle ore 21:20 circa. Tutto sulle curiosità e la trama del cartone animato campione d’incassi.

Shrek 2: le curiosità sul film, chi sono i doppiatori italiani

Shrek 2 è un film d’animazione Dreamworks del 2004 diretto da Andrew Adamson, che aveva già curato il primo capitolo della saga, con la collaborazione di Kelly Asbury e Conrad Vernon.

La pellicola è infatti il secondo capitolo della serie cinematografica di successa dedicata all’orco verde, sequel di Shrek basato sul libro illustrato di William Steig.

Il film, come l’intera saga hanno riscosso un grande successo an che in Italia grazia alla sua storia irriverente che cambia i canoni imposti dalle fiabe dei cartoni animati, ribaltando il ruolo del protagonista che in questo caso diventa colui che era sempre stato visto come un cattivo.

Un punto di forza delle pellicola della saga sono proprio i personaggio e la loro forza espressiva che in Italia è stata resa magistralmente grazie ad un doppiaggio diventato storico.

A dare la voce al protagonista Shrek ci ha pensato Renato Cecchetto, che prende il posto che nella versione originale è del grande attore comico Eddie Murphy, e già noto al pubblico italiano per aver dato voce ad attori del calibro di Jeffrey Tambor nella trilogia di Una notte da leoni. Il doppiaggio del personaggio di Ciuchino, il divertente mulo amato da grandi e piccini, è stato doppiato da Nanni Baldini colui che ha dato la voce all’indimenticaro personaggio di Chris Turk in Scrubs.

Shrek 2: la trama del film di animazione

Shrek e la principessa Fiona si sono appena sposati ed ormai sono entrambi degli orchi felici e contenti.

La loro nuova tranquillità viene rotta però da un viaggio che i novelli sposi devono affrontare per andare a trovare i genitori di lei a Molto Molto Lontano. Si troveranno di fronte due genitori ed una popolazione sbalorditi dal nuovo aspetto della principessa e dal suo ingombrante marito, da un principe azzurro voglioso di vendetta tanto quanto la sua mamma Fata Madrina e dalla voglia di Shrek di tenere contenti tutti diventando un essere umano.