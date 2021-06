Incidente sfiorato per Victoria De Angelis dei Maneskin: la bassista ha rischiato di essere travolta ad Amsterdam, e solo il pronto intervento del cantante della band, Damiano David, ha scongiurato l’incidente. Il video dell’accaduto ha fatto il giro del web in poche ore, le stesse in cui il gruppo domina le classifiche d’Europa e l’America sembra avere l’acquolina in bocca davanti alla sua ascesa.

Maneskin: Victoria De Angelis rischia di essere travolta, Damiano David la salva

I pronti riflessi di Damiano dei Maneskin hanno permesso a Victoria De Angelis di scampare a un incidente ad Amsterdam. A rivelarlo sono alcune immagini girate nella città olandese mentre la band incontrava alcuni fan per strada: nel video, virale su Twitter, si vede perfettamente la scena in cui sopraggiunge uno scooter che rischia di travolgere la bassista del gruppo.

L’intervento immediato del frontman ha permesso di evitare che l’artista fosse investita in pieno: intuito il pericolo imminente, Damiano David l’ha attirata a sé proprio in quegli istanti, tra le esclamazioni di paura dei presenti. Apparentemente spiazzata, la bassista del gruppo vincitore delle edizioni 2021 di Sanremo ed Eurovision Song Contest, non si era evidentemente accorta di quanto stava per accaderle.

Guarda il video:

im gonna tell my kids this was bella and edward pic.twitter.com/L2wwcX1xMy — sara herondale (@clemfrgu) June 19, 2021

Maneskin: la band continua la sua ascesa dopo Sanremo e Eurovision Song Contest

I Maneskin si trovano nel pieno di un momento molto importante per la loro carriera. Sulla scia dei trionfi a Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il loro successo Zitti e Buoni stanno portando avanti un progetto di respiro internazionale che stuzzica non solo il Regno Unito, ma anche gli States. La band è entrata nella top ten dei singoli in Gran Bretagna, prima assoluta per un artista italiano.

Con il singolo I Wanna Be Your Slave ha conquistato la posizione numero 7 nella Uk Singles Chart, e sembra pronta a tradurre il suo percorso in un boom dal sapore d’altri tempi.

Secondo la Bbc, è la band di maggior successo tra quelle uscite dall’Eurovision negli ultimi 9 anni.