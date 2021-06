Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi Ariete, la vostra giornata di lunedì sembra essere leggermente sottotono per voi, a causa della scomoda posizione che assumerà la Luna. Un gran numero di pensieri, idee e compiti vi riempirà la testa, ma non si tratta di una cosa positiva dato che non riuscirete a star dietro a nessuna di queste cose.

Sul lavoro, in particolare, dovreste cercare di prestare più attenzione ai dettagli delle cose che fate per non correre il rischio di far fallire tutto. Buone le energie che vi animeranno, ma forse non saprete come utilizzarle al meglio.

Oroscopo Ariete, 21 giugno: amore

La giornata amorosa di lunedì, carissimi Ariete, sembra essere segnata da un generale senso di tranquillità.

Nessun transito dovrebbe dar fastidio a voi e alla vostra dolce metà, ma neppur dovrebbero esservi fornite grandi opportunità per brillare. Nessuna nuova conoscenza emozionante interesserà voi single del segno, ma se qualcuno fa battere il vostro cuore, allora provate a vedere se c’è un interesse reciproco!

Oroscopo Ariete, 21 giugno: lavoro

Sul lavoro sarete pieni di idee, di cose da fare e di modi nuovi in cui vorreste approcciarvi alle mansioni che vi spettano. Eppure, tutti questi aspetti che normalmente sono per lo più positivi, in questo lunedì per voi Ariete si tradurranno nella ragione per cui non riuscirete ad essere produttivi e attenti ai dettagli.

Nel caso vi fosse possibile, rimandate quell’appuntamento che vi aspetta in giornata almeno a martedì.

Oroscopo Ariete, 21 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna non sembrate potervi aspettare chissà cosa in questo lunedì, carissimi amici nati sotto l’Ariete. Semplicemente non pensateci e procedete dritti per la vostra strada.