Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la vostra giornata di lunedì sembra essere caratterizzata dalla bella presenza del Sole e di Mercurio nella vostra orbita celeste! Loro due, in posizioni abbastanza particolari seppur positive, sembrano volervi spingere a fare qualcosa di nuovo ed emozionante, come magari un piccolo viaggio o una gita fuori porta per qualche giorno.

Occhio a Venere in opposizione, che sembra poter causare qualche problema nella vostra relazione stabile. Buona la giornata lavorativa, ma occhio che presto tutto cambierà drasticamente.

Oroscopo Bilancia, 21 giugno: amore

La vostra giornata amorosa, carissimi Bilancia, sembra essere leggermente complicata, soprattutto nel caso in cui siate impegnati in una relazione stabile.

Forse, infatti, non vi sarà esattamente semplice comunicare a cuor leggero quello che provate per la vostra dolce metà, rischiando di farla leggermente innervosire. Voi single, però, non dovreste tirarvi indietro dall’uscire in questa serata, perché gli incontri sono favoriti!

Oroscopo Bilancia, 21 giugno: lavoro

Decisamente buona, invece, la giornata lavorativa che vi si prospetta davanti, amici nati sotto la Bilancia! Dovreste essere produttivi per quanto riguarda i compiti e le mansioni classiche, e decisamente attenti ai dettagli per i progetti che avete in ballo!

Cercate di approfittare di questa giornata, perché molto presto il Sole e Mercurio lasceranno la vostra orbita rovinando ampiamente questo aspetto.

Oroscopo Bilancia, 21 giugno: fortuna

Infine, da parte della fortuna non sembra potervi attendere chissà quale grande influsso in giornata, carissimi Bilancia, Forse una notizia lieta, ma poco influente nella vostra vita, vi attende, ma non sperateci più di molto per non rimanerne delusi nel caso mancasse.