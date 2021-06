Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, il lunedì che si configura al vostro orizzonte sembra essere diviso in due momenti abbastanza netti. Inizialmente, grazie all’ausilio della Luna, positiva nei vostri piani astrali, dovreste procedere tranquillamente e senza grossi problemi o sfide. Tuttavia, verso la prima parte del pomeriggio la situazione astrale muterà leggermente, rendendo l’influsso della Luna negativo per il vostro segno.

Ritardi e fastidi di varia natura vi attendono nel pomeriggio, quindi occhio alla sfera lavorativa, ma anche a quella amorosa.

Leggi l’oroscopo del 21 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 21 giugno: amore

La giornata amorosa sembra iniziare in maniera piuttosto tranquilla per voi amici del Capricorno impegnati stabilmente.

Tuttavia, dopo il vostro ritorno dal lavoro, in cui il nervosismo crescerà in maniera piuttosto marcata, sembrate poter vivere una serata decisamente travagliata con la vostra dolce metà. Voi single, in generale, non sembrate poter incontrare nessuno di nuovo, ma neppure riuscire a conquistare qualcuno che da tempo vi interessa.

Oroscopo Capricorno, 21 giugno: lavoro

La giornata lavorativa sembra poter iniziare in maniera piuttosto lieta e tranquilla, cari amici del Capricorno! Tuttavia, con il cambio d’aspetto della Luna, il pomeriggio sarà veramente impegnativo e pregno di sfide e problematiche più o meno marcate.

Potreste anche rischiare di dimenticare completamente un appuntamento molto importante, quindi occhio a cosa fate. Forse, se fosse possibile, una buona idea sarebbe fare solamente un turno ridotto la mattina.

Oroscopo Capricorno, 21 giugno: fortuna

Infine, cari Capricorno, qualcosa che sembra potervi mancare completamente in giornata è l’influsso della fortuna. Cercare solo di non pensarci troppo o di non sperare in chissà cosa e tutto scorrerà senza fastidi.