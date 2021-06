Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, il vostro lunedì sembra essere segnato da una sconveniente posizione della Luna nei vostri piani astrali, che dovrebbe accentuare lo stress che attanaglia la vostra mente. Inoltre, anche il Sole e Mercurio sembrano esservi opposti, e rendono il vostro procedere incerto e, a tratti, incauto, annebbiandovi leggermente la vista e rovinandovi l’umore.

Nel caso desideraste ardentemente portare avanti un progetto o un piano per il futuro, meglio attendere un paio di giorni, quando i due pianeti avranno abbandonato la vostra orbita.

Oroscopo Sagittario, 21 giugno: amore

L’amore sembra essere, fortunatamente, ignorato dai transiti negativi che interessano la vostra orbita in questo faticoso lunedì.

Nulla di negativo vi attende, nel caso siate impegnati stabilmente, ma neppure alcuna grande opportunità per il futuro. Voi single del Sagittario, invece, non sembrate poter incappare in nessuna grande conoscenza in questa giornata di lunedì, quindi magari potreste far meglio a rimanere a casa a rilassarvi!

Oroscopo Sagittario, 21 giugno: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, cari Sagittario, la giornata sembra essere veramente sottotono e impegnativa. La maggior parte degli influssi negativi, infatti, interesseranno proprio questo aspetto, rendendo il vostro procedere veramente difficoltoso.

Impegnarsi nei progetti non vi porterebbe pressoché a nulla, se non ad una grande stanchezza, quindi magari limitatevi a fare il minimo indispensabile.

Oroscopo Sagittario, 21 giugno: fortuna

Una piccola botta di fortuna sembra potervi capitare nel corso di questa non esattamente positiva giornata, carissimi amici del Sagittario! Il campo o il soggetto di questa piccola fortuna non è chiaro, ma non vi sarà difficile individuarlo e andargli incontro!