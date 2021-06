Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, quella di lunedì per voi sembra essere una giornata piuttosto buona e serena, grazie alla bella presenza della Luna! Ottime, in particolare, le influenze che riceverete per quanto riguarda la sfera lavorativa, mentre Venere positiva sembra volervi garantire un buon evento fortunato in giornata!

Forse, però, ad essere leggermente sottotono sarà la vostra vita famigliare, interessata da alcuni fastidiosi problemi. Nel caso sorgesse una qualche discussione, occhio a non farvi prendere dal nervosismo, ancora pressante in voi, seppur in piccola parte.

Oroscopo Scorpione, 21 giugno: amore

La giornata amorosa che vi interesserà in questo lunedì sembra essere per lo più positiva e tranquilla, seppur i transiti in questo campo sembrino essere per lo più assenti.

Voi che da tempo siete impegnati stabilmente, dovreste sperimentare una buona intesa con la vostra dolce metà. Voi single dello Scorpione, invece, occhio a come vi approcciate agli altri, perché le possibilità ci sono ma non potrete contare su delle buone doti comunicative.

Oroscopo Scorpione, 21 giugno: lavoro

La giornata lavorativa che vi si parerà davanti in questo lunedì, cari Scorpione, sembra essere abbastanza tranquilla e produttiva. Forse, non riuscirete ancora a fare dei grandi passi verso i vostri traguardi, ma piano piano le cose stanno migliorando, basta essere ancora un pochino pazienti.

Occhio al nervosismo, che potrebbe portarvi ad affrontare un brutto litigio con un collega, potrebbe essere l’ideale evitarlo.

Oroscopo Scorpione, 21 giugno: fortuna

La fortuna sembra essere abbastanza presente nella vostra giornata, ma grazie principalmente a Venere, più che alla Dea bendata. Un paio di lieti eventi sereni vi attendono, anche se non è chiaro in che campo o momento, o se si tratti di un’influenza generale per tutta la giornata!