Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno?

Amici dell’Ariete, la giornata di martedì che vi attende all’orizzonte sembra promettere un qualche tipo di problematica all’interno della sfera amorosa. Un brutto litigio sembra che possa scoppiare nel corso della giornata, seguendovi poi anche per tutto il resto della settimana.

La causa è l’opposizione del Sole e di Venere, ma dovrebbe mutare piuttosto velocemente, non preoccupatevi! Il lavoro, però, procederà piuttosto bene, grazie alla buona posizione di Mercurio che accentua le vostre possibilità per chiudere un accordo decisamente vantaggioso!

Oroscopo Ariete, 22 giugno: amore

State attenti alla vostra sfera amorosa di questo martedì, carissimi amici dell’Ariete impegnati in una relazione stabile.

La settimana, in generale, non sembra essere particolarmente vantaggiosa per i sentimenti e l’amore, caratterizzata da una brutta serie di litigi che dovrebbero seguirvi per diversi giorni. Voi single, però, potrete contare su un rinnovato magnetismo alle stelle che vi permetterà di conquistare qualche cuore!

Oroscopo Ariete, 22 giugno: lavoro

Molto buona, invece, la sfera lavorativa della giornata, segnata dalla bella presenza di Mercurio nei vostri piani astrali! Oltre ad essere decisamente produttivi ed invogliati ad impegnarvi seriamente, sembra che possiate anche riuscire a chiudere un accordo decisamente vantaggioso!

Grazie a questo non si può escludere che riceviate una qualche gratificazione, ma sembra essere quasi sicuramente solo verbale.

Oroscopo Ariete, 22 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna sembra attendervi una buona influenza nel corso di martedì, cari Ariete! In giornata, infatti, sembra che possiate ricevere una buonissima notizia, che non aspettavate!